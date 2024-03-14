Площадь подмосковного заповедника «Верёвкин бугор» увеличили в три с половиной раза

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Более чем в три с половиной раза увеличилась площадь природного заказника «Урочище «Верёвкин бугор», расположенного на территории городских округов Коломна и Луховицы, в результате реорганизации объекта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Заповедник было решено реорганизовать в связи с неточным описанием имеющихся границ, а также отсутствием данных о находящихся там ценных природных объектах. В ходе обследования в рамках подготовки к реорганизации экологи выяснили, что заказник не включает в себя обширные территории на левом берегу Оки, где обитают десятки краснокнижных видов. В итоге после реорганизации площадь заказника была увеличена с 1923 га до 7083,60 га», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Согласно последним данным, в природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» обитает десять видов животных, внесённых в Красную книгу России, девять видов редких растений, четыре вида краснокнижных лишайников, а также 44 вида животных, включённых в красную книгу Московской области.
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