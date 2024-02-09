В Подмосковье в 2024 году отремонтируют более 20 объектов спорта и культуры

Фото: Фотобанк МО/Константин Семенец
Девять спортивных объектов и 14 ДК на территории Подмосковья планируется капитально отремонтировать в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Вопрос о ремонте спортивных и культурных учреждений обсуждался на заседании Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике.
Она добавила, что депутаты областной Думы уделают особое внимание контролю за ходом таких ремонтных работ.
В число девяти спортивных объектов, которые планируется капитально отремонтировать в этом году, входит стадион «Авангард» в Коломне, бассейн «Бриз» в Дмитрове, стадион «Чайка» в Королёве и пр. Среди запланированных к ремонту объектов культуры есть дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, КДЦ «Заря» в Балашихе, дворец культуры в Ступине и ряд других.
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«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей. Капремонт любого учреждения — долгожданное событие, всё должно быть сделано в срок и исключительно на совесть», — отметила председатель комитета Линара Самединова.
В число девяти спортивных объектов, которые планируется капитально отремонтировать в этом году, входит стадион «Авангард» в Коломне, бассейн «Бриз» в Дмитрове, стадион «Чайка» в Королёве и пр. Среди запланированных к ремонту объектов культуры есть дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, КДЦ «Заря» в Балашихе, дворец культуры в Ступине и ряд других.
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Лев Каштанов