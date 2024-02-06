В Подмосковье выделили более 900 млн рублей на ремонт и оборудование соцучреждений

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 20 социальных учреждений планируется отремонтировать в Московской области до конца текущего года, на эти цели, а также на обновление оборудования выделено 925 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Мы работаем над созданием комфортной и современной среды в наших учреждениях. В этом году запланировано отремонтировать около двадцати социальных учреждений на сумму более 740 млн рублей, а на новое оборудование выделили более 185 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.Для соцучреждений закупят новую мебель и бытовую технику: кондиционеры, рециркуляторы, холодильники и прочее. Обновлённая обстановка позволит получателям социальных услуг чувствовать себя максимально комфортно, что особенно важно для тех, кто находится в стационарах.
Читайте также:
На соцконтракты в Подмосковье выделили 210 млн рублей
Подмосковный проект «Мамино время» собрал уже более 1,7 тыс участников
На жильё для детей-сирот в подмосковный бюджет заложили 3 млрд рублей
Лев Каштанов