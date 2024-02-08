В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я несколько месяцев назад посещал городской округ Дзержинский, провёл встречи и в школе, и в поликлинике, на флагманском предприятии «Союз». Обсудили ряд очень чувствительных вопросов – выезд из Дзержинского, новые школы, капремонт, строительство нового стадиона – всё, что действительно необходимо для улучшения качества жизни родного вам города, – обратился к главе муниципалитета Воробьёв.Он попросил Пака рассказать, как он начал работу на новом посту.
«Знаю, что встречаетесь с жителями по самым острым вопросам. Мы со своей стороны максимально будем оказывать содействие. Это значит, что вы можете рассчитывать на приоритетное вхождение в разные программы для решения тех или иных проблем. Надеюсь, что вы справитесь. Очень важна команда, которая будет работать под вашим руководством», – подчеркнул глава региона.В следующем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7 и планируют приступить к капремонту гимназии №5, а в 2026-м – школьного отделения гимназии №4. Также прорабатывается вопрос включения в программу на этот год двух корпусов дошкольного отделения №2 гимназии №4.
«Мы планируем достройку школы номер №7 на ул. Угрешской. Уже внесены изменения в госпрограмму. Также сделаем капремонт гимназии №5. Кроме того, запланируем средства на капремонт двух корпусов детского сада №2. Свою работу мы выстаиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель – поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», – рассказал врип главы муниципалитета.Помимо капремонта и строительства социальных объектов, на встрече также обсудили модернизацию системы ЖКХ и благоустройство.
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