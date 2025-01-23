В Подмосковье в 2025 году рассчитывают открыть 10 детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году планируют открыть ещё 10 детских садов. Работы проводятся в рамках масштабной программы по строительству объектов образования, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Президент не раз подчёркивал, что тема демографии остаётся для нас ключевой. Мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для семей с детьми в нашем регионе. Важная составляющая этой комплексной работы - создание новых мест в детсадах. Только в прошлом году мы открыли 11 садов. В этом году появится ещё 10», – отметил Брынцалов.По его словам, в Люберцах, например, появится детский сад на 560 воспитанников. А в Химках на месте старого здания бывшего садика откроется новый на 320 мест.
Читайте также:
В Щёлкове открыли новый детский сад на 220 мест
В подмосковном ЖК «Одинцово-1» построили детсад на 350 мест
В Домодедове поставили на кадастр детский сад на 250 воспитанников
Лора Луганская