В Домодедове поставили на кадастр детский сад на 250 воспитанников

Впервые легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны 1 января 1976 года, и с тех пор он неизменно ассоциируется с новогодними праздниками. Созданная по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, эта картина быстро завоевала сердца зрителей, став неотъемлемой частью праздничной атмосферы. Вот уже почти полвека «Ирония судьбы» остается одним из самых знаковых новогодних фильмов в истории советского кино, без которого трудно представить зимние праздники.