В Домодедове поставили на кадастр детский сад на 250 воспитанников

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад «Чебурашка» на 250 мест, построенный на территории жилого комплекса «Домодедово парк», поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь здания составляет 6 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены помещения для десяти групп, одна из которых будет билингвальной — с изучением английского языка. В здании также есть музыкальный зал и зал для занятий физкультурой, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок и все необходимые технические и административные помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок и игр.
Открытие нового детского сада запланировано на первый квартал 2025 года.
Отмечается, что детсад был построен на средства инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов