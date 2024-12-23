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В подмосковном ЖК «Одинцово-1» построили детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1» на территории Одинцовского городского округа, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитки Московской области.
«Новый детсад четырёхэтажный, его общая площадь составляет свыше 7,5 тыс. квадратных метров. Там расположено пятнадцать групповых помещений, предназначенных для детей от полутора до семи лет. Кроме того, в здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковая комната, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, спортплощадка и место для торжественных мероприятий.



Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#детский сад
#строительство
#детсад
В ЖК «Горки Парк» возвели четыре новых корпуса
23 декабря 2024, 09:17

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском районе были построены четыре корпуса, рассчитанные на 1812 квартир. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объектов в эксплуатацию компании «Самолёт».
Общая площадь зданий, включая индивидуальные кладовые и торговые помещения, составляет около 80 тысяч квадратных метров.

На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, такие как супермаркеты, кофейни и аптеки. Входы в здания будут на уровне земли, предусмотрены специальные места для хранения колясок и велосипедов.

Во дворах-парках созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

Жилой комплекс «Горки Парк» расположен в 9 км от МКАД. Рядом находится музей-заповедник Горки Ленинские, несколько водоёмов и обширные лесные массивы. Уже введены в эксплуатацию девять корпусов на 3072 квартиры и детский сад на 350 мест, завершается строительство большой школы на 1100 учеников.

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Что подарить жене на Новый год – 2025: романтические и полезные подарки любимым женщинам
22 декабря 2024, 18:59

Фото: iStock/oatawa

В новогодние праздники все стремятся порадовать своих родных и близких подарками, подчеркивая тем самым их значимость. Новогодняя ночь — это отличный момент, чтобы стать волшебником для своей жены, подарив ей заветный подарок или удивив оригинальным сюрпризом.
Однако часто возникает вопрос о том, какой подарок дарить. «Радио 1» подскажет идеи подарков, которые смогут порадовать супругу в новогоднюю ночь.

Как выбрать подарок жене на Новый год


Выбор подарков для близких людей на Новый год действительно может быть непростой задачей. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам выбрать подарки для вашей супруги.

Слушайте намёки. Обратите внимание на то, о чём говорит ваша избранница в преддверии праздника. Часто женщины сами намекают на то, что им нужно или чего они хотят.

Учитывайте её интересы. Подумайте о том, что ей нравится. Это может быть хобби, любимое занятие или что-то, о чем она давно мечтала.

Персонализированные подарки. Рассмотрите возможность подарить что-то индивидуальное, например, украшение с гравировкой, фотокнигу с вашими совместными моментами или что-то, что имеет особое значение для вас обоих.

Подарите ей впечатления — билеты на концерт, спектакль или романтический уикенд. Это может стать незабываемым опытом.

Что подарить жене на Новый год


Фото: iStock/oatawa

1. Путешествие — это уникальный способ создать незабываемые воспоминания и впечатления. Такой подарок позволит вашей жене сменить обстановку и снять стресс, а также предоставит возможность провести больше времени вместе с близкими.

2. Участие в мастер-классе — возможно, ваша жена всегда хотела чему-то научиться? Например, себя в фотографии или готовить итальянские блюда — все это она сможет осуществить на мастер-классе. Супруга точно будет вам очень признательна за новые впечатления.

3. Фотосессия — это отличный способ запечатлеть важные моменты и создать красивые воспоминания. Вы можете подарить сертификат на фотосессию у профессионального фотографа или организовать её самостоятельно. Это может быть романтическая сессия, семейная фотосессия или тематическая съемка. Такой подарок позволит вашей жене насладиться процессом и получить качественные фотографии, которые останутся на память.

4. Ювелирные украшения. Классика, которая никогда не выйдет из моды. Украшения — это не только способ подчеркнуть индивидуальность, но и вечная ценность, которая передается из поколения в поколение.

5. Набор для создания карты желаний — это отличный способ визуализировать свои цели и мечты.

Какой романтический подарок подарить жене на Новый год


Фото: iStock/lakshmiprasad S

Романтический подарок для жены на Новый год может создать особую атмосферу и подчеркнуть ваши чувства. Вот несколько идей:

Романтический ужин — приготовьте ее любимые блюда или закажите в ресторане, создайте уютную атмосферу с свечами и музыкой.

Сертификат на романтический уикенд — подарите поездку в живописное место или в уютный отель вдвоем.

Письмо любви — напишите искреннее письмо, в котором расскажете о своих чувствах, воспоминаниях и мечтах о будущем.

Какой подарок для дома подарить жене на Новый год


Фото: iStock/g-stockstudio

Выбор техники дома – замечательный способ продемонстрировать заботу и внимание к повседневным делам вашей жены. Важно учитывать ее предпочтения, чтобы новогодний подарок оказался не только приятным, но и действительно полезным.

Кухонные гаджеты — умные приборы, такие как мультиварка, блендер или кофемашина, могут значительно облегчить процесс приготовления пищи.

Система «умный дом» — устройства, такие как умные лампочки или термостаты, сделают дом более удобным и современным.

Декоративные элементы — например, картины, настенные часы или стильные вазы, которые добавят уют и индивидуальность в интерьер.

Какой подарок для ухода за собой сделать жене на Новый год


Фото: iStock/CentralITAlliance

Вот несколько идей подарков для ухода за собой, которые могут порадовать вашу жену на Новый год.

Спа-набор — включите в него аромамасла, бомбочки для ванн, соли для ванны и другие расслабляющие средства.

Электронные приборы для ухода — например, ультразвуковая щетка для лица, массажер или аппараты для домашнего ухода

Косметические процедуры — подарите сертификат на процедуру в салоне (например, уход за лицом, маникюр или педикюр).

Замечательным подарком для жены могут стать флакон духов или туалетной воды, а также набор декоративной косметики или средств по уходу за телом, если вы хорошо ориентируетесь в ее предпочтениях и потребностях.

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Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье
22 декабря 2024, 15:49

Фото: Александра Степанова

Открытие дороги в обход Малых Вязём состоялось в Подмосковье, проинформировали в правительстве региона. Президент России Владимир Путин оценил проделанную работу.
«…И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно. (…) У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. (…) Особо отмечу слаженное взаимодействие Правительства и региональных властей. В Московской области запускается дорожный Обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне «замкнёт» Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит «узкое» место на ЦКАД», — сказал глава государства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв добавил, что региональные и федеральные власти провели большую и сложную работу. Благодаря этому разгрузится местная улично-дорожная сеть. Кроме того, вырастет пропускная способность ЦКАД.

Помимо всего прочего, пропускная способность дороги улучшится за счет системы оплаты «Свободный поток», действующей на ЦКАД. Платить можно по факту проезда, либо по транспондеру. Доступна оплата через приложение или сайт.

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ВАРПЭ: российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову одним судном
22 декабря 2024, 13:23

Фото: istockphoto/bksrus

Новый мировой рекорд по вылову одним судном установили российские рыбаки за неполный текущий год, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).
«Российский морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I» выловил 93,5 тыс. тонн рыбы», — пояснили журналистам.
Уточняется, что прошлый установленный рыбаками собственный рекорд составлял 90 тысяч тонн рыбы.

Промысловый сезон завершился в минувшую пятницу, 20 декабря. Судно занималось ловлей на протяжении 307 дней. Длительность первого рейса была с 8 января по 1 июня, а второго — со 2 июля по 20 декабря. В составе экипажей были 130 человек.

Рыба добывалась в Тихом океане и Охотском море. Выловлены скумбрия, иваси, сельдь и минтай.

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#судно
#новости
#мир
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СК РФ возбудил дело по факту истязания детей отцом и мачехой
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее
22 декабря 2024, 05:55

Фото: iStock/Akintevs

В Адыгее начата проверка по факту систематического насилия над тремя детьми со стороны их отца и мачехи.
По данным Следственного комитета РФ в Telegram-канале, информация о случаях избиений и издевательств появилась в социальных сетях.

Двое старших детей смогли сбежать к своей матери, но младший ребёнок остаётся в доме отца. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам региона возбудить уголовное дело по данному факту.

Ведомство также заявило, что расследование находится на контроле прокуратуры республики.

Сейчас следователи проводят проверку и собирают доказательства, чтобы выяснить все обстоятельства и принять меры по защите детей.

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#уголовное следователи
#ск рф
#расследование
#бастрыкин
#telegram
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ТАСС: в Москве и области за сутки устроили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024, 04:59

Фото: iStock/PamWalker68

В Москве и области за последние сутки зафиксировано более 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах. По данным правоохранительных органов, все инциденты связаны с действиями телефонных мошенников, которые давали указания своим жертвам.
Как сообщили в полиции ТАСС, среди задержанных много пожилых людей, ставших жертвами обмана. Они выполняли указания мошенников, не осознавая последствий своих действий.

Известно, что в нескольких из этих случаев указания наверняка давали из украинских кол-центров.

Звонящие назывались силовиками и убеждали граждан пожилого возраста, которые являются «легкой мишенью» для обмана, помочь им в «секретной операции по поимке преступников».

Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников
Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников

Сейчас по всем фактам ведётся расследование, после чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Адвокат Сталина Гуревич отметила, что даже если преступление было совершено под влиянием аферистов, это не освобождает от уголовной ответственности. Подобные действия могут быть квалифицированы как тяжкие преступления, за которые предусмотрены серьёзные наказания.

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#адвокат
#расследование
#москва
#московская область
#поджог
#взрыв
#пенсионеры
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Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января
С 1 января соцдоплата для пенсионеров в Москве вырастет до 25 850 рублей
22 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/mizar_21984

С 1 января 2025 года социальная доплата для московских пенсионеров будет увеличена. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, сумма ежемесячной выплаты с учётом доплаты составит до 25 850 рублей.
Размер доплаты зависит от срока постоянного проживания в столице, уточнила Гусева РИА Новости.

Для пенсионеров, проживающих в Москве менее 10 лет, доплата осуществляется до уровня прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года составит 17 897 рублей. Для тех, кто живёт в Москве более 10 лет, доплата устанавливается до городского социального стандарта, который будет увеличен до 25 850 рублей.

Индексация проводится за счёт средств городского бюджета.

Людмила Гусева также напомнила, что индексация федеральных пенсий регулируется Социальным фондом Российской Федерации.

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В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
#выплаты
#доплаты
#счёт
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В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
Гайнутдин: фетва о полигамии поможет вдовам и сиротам погибших на СВО мусульман
22 декабря 2024, 01:13

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал фетву, посвящённую религиозному многоженству. Документ направлен на поддержку вдов и сирот мусульман, чьи родственники погибли во время специальной военной операции (СВО). Он также не нарушает светское законодательство РФ.
По словам Гайнутдина, многоженство — традиционный способ социальной защиты. Вдовы погибших бойцов часто становятся жёнами их братьев, чтобы дети оставались под опекой большой семьи. Свою позицию он объяснил в посте Telegram-канала «ДУМ РФ сегодня».

Муфтий напомнил, что обязанность отцов — обеспечивать всех детей, включая тех, кто рождается в полигамных браках. Он подчеркнул, что женщины не должны обращаться за государственной помощью, если мужчина способен взять на себя ответственность за их содержание.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии», — добавил Гайнутдин.

Ранее имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов уточнял, что фетва также направлена на напоминание мужчинам о религиозной и социальной ответственности за своих супруг и детей, а также на защиту прав женщин в рамках религиозных браков.

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Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция

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#семьи
#telegram
#муфтий
#рф
#религия
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Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция
21 декабря 2024, 19:12

Фото: iStock/ Jelena Danilovic

Что за Новый год без его символа - наряженной елки? Она создает атмосферу волшебства и уюта, наполняя дом радостью и ожиданием чуда. Ёлка стала символом праздника во многих странах, объединяя людей разных культур и традиций в общих радостных моментах, но так было не всегда.
Откуда появилась традиция наряжать праздничное дерево и почему наряжают именно ёлку читайте в материале «Радио 1».


Откуда взялась традиция наряжать елку на Новый год


Фото: iStock/ Beli_photos

Традиция наряжать ёлку на Новый год имеет глубокие корни и восходит к древним языческим обычаям. В дохристианские времена многие народы использовали вечнозелёные растения, такие как ёлки и сосны, чтобы символизировать жизнь и возрождение в зимний период, когда природа казалась мёртвой.

Украшать вечнозеленое дерево одними из первых начали кельтские племена. В самую длинную ночь зимы люди отправлялись в лес и украшали вечнозеленое дерево дарами, включая самые вкусные угощения. Таким образом, они стремились задобрить высшие силы. Позже этот ритуал стал популярным во многих уголках Европы.


Почему на Новый год наряжают именно ёлку


Фото: iStock/ Alba Chen

С распространением христианства ёлка стала ассоциироваться с Рождеством. Существует легенда, что святой Бонифаций, проповедник в Германии, использовал ёлку, чтобы объяснить учение о Святой Троице.

Святой апостол Бонифаций срубил дуб, который был посвящен богу грома Тору, чтобы продемонстрировать язычникам бессилие их богов. При падении дерева оно повалило еще несколько деревьев, но ель осталась невредимой. Святой Бонифаций провозгласил ель священным деревом — Christbaum, или деревом Христа.

Сначала в Германии ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. Начало традиции украшения рождественской елки восходит к 1513 году, когда Мартин Лютер, согласно преданию, в Рождественский Сочельник украсил верхушку елки звездой в честь Вифлеемской звезды.

По лютеранской традиции люди начали ставить ёлки в своих домах и украшать их яблоками, орехами и свечами. Эта традиция постепенно распространилась по всей Европе. В XVIII-XIX веках ёлка стала популярной в Англии и других странах.

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Как появилась елка в России


Фото: iStock/ yulenochekk

Елка как новогодний атрибут появилась в России в XVIII веке, когда Петр I, вдохновленный европейскими традициями, ввел празднование Нового года 1 января. В 1669 году после своего путешествия по Германии российский император издал указ о праздновании Нового года по новому стилю и повелел украшать дома хвойными деревьями.

Сначала елки использовались в основном для украшения дворцов и богатых домов, но постепенно эта традиция распространилась и на более широкие слои населения. В начале XIX века елка стала популярной в России, особенно среди дворянства. Украшали ее различными игрушками, свечами и сладостями.

К концу XIX века благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, традиция наряжать елку стала массовой и очень популярной. Наряженная красавица прочно вошла в русскую культуру как символ Нового года и Рождества.


Почему запрещали елки на Новый год


Фото: iStock/ Oleg Elkov

Запрет на празднование Нового года и использование новогодних елок в России был введен после Октябрьской революции 1917 года. Новая советская власть стремилась избавиться от религиозных и царских традиций, ассоциировавшихся с предыдущим режимом. Елка, как символ Рождества и новогодних праздников, была связана с христианскими традициями, которые не поддерживались атеистической идеологией большевиков.

В 1920-х годах празднование Нового года было практически запрещено, а вместо него предлагались новые праздники, такие как «День труда» или «День Октябрьской революции». Однако к концу 1930-х годов, в условиях необходимости укрепления национального духа и создания позитивного имиджа Советского Союза, традиция наряжать елку была возрождена.

8 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья с призывом «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Инициативу поддержал Сталин, и елка, ранее находившаяся под запретом, вновь стала символом праздника. В стране начали организовывать новогодние торжества, а в магазинах появились украшения для елок. Таким образом, рождественская елка трансформировалась в новогоднюю, и вместо Вифлеемской звезды на её макушку в СССР стали устанавливать пятиконечную звезду.

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