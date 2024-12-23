В подмосковном ЖК «Одинцово-1» построили детсад на 350 мест

«Новый детсад четырёхэтажный, его общая площадь составляет свыше 7,5 тыс. квадратных метров. Там расположено пятнадцать групповых помещений, предназначенных для детей от полутора до семи лет. Кроме того, в здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковая комната, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.

