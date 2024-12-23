В подмосковном ЖК «Одинцово-1» построили детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1» на территории Одинцовского городского округа, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитки Московской области.
На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, спортплощадка и место для торжественных мероприятий.«Новый детсад четырёхэтажный, его общая площадь составляет свыше 7,5 тыс. квадратных метров. Там расположено пятнадцать групповых помещений, предназначенных для детей от полутора до семи лет. Кроме того, в здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковая комната, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов