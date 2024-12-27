Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Установка комплексов фотовидеофиксации в Московской области позволила в 2024 году снизить аварийность в местах концентрации ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Каждую аварию с погибшими и пострадавшими, произошедшую в регионе, оперативно анализирует специальная комиссия. После этого принимаются решения о работе в местах аварий, чтобы не допустить повторных ДТП. Если на участке зафиксировано больше трёх происшествий с жертвами, он считается местом концентрации дорожных аварий.
Аварийность ликвидирована на шести участках таких дорог, как Быковское, Волковское, Домодедовское шоссе. Снижена аварийность на 12 участках трасс М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», А-108 «Московское большое кольцо» и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Треть всех концентрации ДТП ликвидированы с помощью комплексов «Азимут 4».
Повышение безопасности входит в комплекс работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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«Чтобы снизить аварийность, в местах концентрации ДТП по согласованию с Госавтоинспекцией региона и собственниками дорог устанавливают комплексы фотовидеофиксации. Водители начинают ответственнее относиться к соблюдению ПДД на участках, оснащённых камерами. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года количество аварий в 18 местах концентрации ДТП сократилось на 61%, число погибших – на 71%, а число пострадавших – на 55%. В шести местах в этом году не было ни одного ДТП», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Аварийность ликвидирована на шести участках таких дорог, как Быковское, Волковское, Домодедовское шоссе. Снижена аварийность на 12 участках трасс М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», А-108 «Московское большое кольцо» и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Треть всех концентрации ДТП ликвидированы с помощью комплексов «Азимут 4».
Повышение безопасности входит в комплекс работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская