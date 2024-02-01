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В Подмосковье в этом году очистят 14 водоёмов по губернаторской программе

01 февраля 2024, 13:55
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

14 водоёмов Московской области очистят в 2024 году в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озёр», список составлен по итогам народного голосования, проходившего на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Из 58 водных объектов в финальный список попали 14, они расположены в девяти городских округах Подмосковья. В этом году в водоёмах-победителях расчистят дно, уберут топляк и мусор», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Лидером голосования стало озеро Святое в Егорьевске – за него проголосовали более 4 тысяч человек. На втором месте пруд в Дедовске, собравший 3656 голосов. На третьем — Холодный пруд в Клину (3186 голосов).


Программа губернатора Московской области «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было расчищено более 700 гектаров водоёмов.

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#пруд
#озеро
#экология
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В этом году мы планируем передать более 280 гектаров пяти городским округам: 186 гектаров областной земли получит Чехов, 60 гектаров — Раменский, 24 гектара — Клин, 10 гектаров — Воскресенск и 0,3 га ЗАТО «Восход», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
В министерстве отметили, что в 2023 году в Московской области земельные участки получили более 2,3 тыс. многодетных семей.

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#земельные участки
#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
#наталья адигамова
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Волынец: Отговорившим от аборта врачам надо давать Вифлеемский сертификат
01 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
Согласно её инициативе, выдача Вифлеемского сертификата должна быть равна стоимости аборта при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка. Волынец уверена, что такая мера также способствует повышению рождаемости в стране.

«Прошу рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, с 1 февраля размер маткапитала будет проиндексирован на 7,5%. Как передают argumenti.ru, теперь размер выплат составит на первого ребенка почти 631 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей.

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#рождаемость
#демография
#женщины
#врачи
#премия
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Россияне назвали идеальный график работы
Опрос: 37% россиян считают пятидневку идеальным графиком
01 февраля 2024, 14:18

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 37% россиян считаю график работы 5/2 идеальным.
При этом, 27% предпочитают сменный график работы, а для 23% респондентов самой подходящей является «удалёнка».

Как передаёт RT, для россиян в работе также важны такие критерии, как баланс между работой и личной жизнью, местоположение и зарплата.

Другое исследование, проведённое ВЦИОМ, показало, что большинство россиян считают, что самыми красивыми девушками являются соотечественницы.

«По январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%). Солидарность в этом вопросе выражают и обладательницы самопровозглашенного титула (79% женщин), и их почитатели (84% мужчин), «богатые» и «бедные» (82% и 73% соответственно), городские и сельские жители (72-84% и 86% соответственно), а также стар и млад», – приводит АГН «Москва» текст исследования.

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#зарплата
#работа
#вциом
#исследование
#россияне
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ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
01 февраля 2024, 14:04

Фото: istock / blinow61

Федеральная налоговая служба пожала иск к ООО «Икеа торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Сумма исковых требований оставляет 12,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Арбитражного суда Московской области.

По информации в системе СПАРК российская структура по прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, который управляет компанией IKEA и «Мега» во всем мире.

Суть претензий налоговой службы не уточняется.

Летом 2022 года IKEA сообщила о полном уходе из Российской Федерации.Были проданы четыре завода и уволены все работники в стране. Активы купили две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Российские мебельные производители, которые поставляла товары для IKEA, стали самостоятельно продавать изготовленную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

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#товары
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#служба
#суд
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В округе Щёлково браконьеры застрелили двух лосей
01 февраля 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Незаконный отстрел двух лосей выявили специалисты охотнадзора в лесу на территории округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Инспекторы обнаружили две разделанные туши лосей. Браконьеры застрелили животных со снегохода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сезон охоты на лосей в Московской области закрылся 10 января, поэтому за отстрел животных в запрещённые сроки браконьерам грозит уголовная ответственность.

Данные о незаконной охоте инспекторы передали в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что у деревни Бурково Можайского округа задержали двух браконьеров, убивших самку лося. Нарушители могут получить реальный срок.

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#браконьеры
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#щёлково
#минэкологии мо
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Воробьёв назвал сроки старта строительства новых развязок на ЦКАД
01 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство съезда с Центральной кольцевой автодороги в районе Малых Вязём завершат до 2025 года. При этом планируется строительство ещё шести развязок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня ощутил на себе пробку в районе Малых Вязём. Ситуация у ЦКАД непростая: два светофора, два перекрёстка, железнодорожный переезд. При поддержке президента планируем распутать этот «клубок» к концу года», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Вязёмы – не единственный узкий проезд на ЦКАД. Власти Подмосковья рассчитывают построить ещё шесть развязок, в том числе три самые крупные – с Дмитровским, Щёлковским и Фряновским шоссе. Строительство новых съездов начнут в 2025-2026 годах.

В районе Вязём уже сейчас строят три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и через улицу Ямскую, тоннель в районе примыкания в северной части ЦКАДа, мост через реку Большая Вязёмка.

Протяжённость четырёхполосной развязки составит 4,2 км, добавил Воробьёв. Время в пути для жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры сократится с 1,5 – 2 часов до пяти минут.

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#строительство
#цкад
#губернатор
#транспорт
#московская область
#подмосковье
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На Урале мать вскрыла гроб бойца СВО из-за риска лишиться выплат
01 февраля 2024, 13:31

Фото: iStock/dragana991

В Каменске-Уральском Свердловской области женщина настояла на вскрытии цинкового гроба сына, погибшего на спецоперации, для получения выплат. Об этом пишет издание «Екатеринбург Онлайн».
Согласно сообщению, родственники погибшего бойца СВО считают, что ему при смерти поставили не верный диагноз - сердечная недостаточность, из-за которого семья лишена выплат и льгот от государства. При этом брат погибшего уверен, что тот получил ранение.

В конечном итоге родственники решили обратиться к властям и получить разрешение на вскрытие цинкового гроба. По их словам, им принципиально доказать, что он герой.

Таким образом, на теле погибшего военного обнаружили ожоги и гематомы. Однако определить, что стало истинной причиной смерти сможет только медицинская экспертиза.

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#ожоги
#диагноз
#сво
#ранение
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В Подмосковье пересчитают краснокнижных чесночниц
01 февраля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Исследования по оценке численности амфибий вида чесночница обыкновенная проведут зоологи в Московской области, кроме того, планируется разработать меры по защите популяции этого редкого животного, сообщает пресс-служба министерства экологии Подмосковья.
«Чесночница обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Численность представителей этого вида сокращается с середины прошлого века. В начале 2000-х чесночницы иногда встречались на территории девяти подмосковных округов, но в последние несколько лет чесночниц замечали только в Луховицах, Коломне и Воскресенском», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Чесночница обыкновенная напоминает бурую лягушку, но тело у неё более скруглённой формы. Отличаются и зрачки: они не круглые, а вертикальные. В длину взрослые особи достигают семи сантиметров, средний вес составляет около 20 граммов. Своё название чесночница получила из-за характерного запаха слизистой кожи. Эта едкая слизь защищает животное от врагов.

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#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#животные
#московская область
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили условный пожар в больнице округа Ступино
01 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

В среду, 31 января, личный состав дежурного караула 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника караула Владимира Атрепьева провели пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в медицинском учреждении, расположенном в селе Липитино городского округа Ступино.

Заместитель начальника ПСЧ-269 Олег Подольский сообщил, что основной целью проведения профилактических мероприятий в здании с массовым пребыванием людей является повышение уровня безопасности населения на территории округа. По сценарию тренировки в приемном отделении больницы произошло условное возгорание из-за короткого замыкания электропроводки, и коридор заволокло дымом. Персонал медучреждения вызвал пожарных и эвакуировал пациентов и медиков на свежий воздух.

«На место условного возгорания прибыло звено газодымозащитной службы в составе дежурного караула пожарно-спасательной части. Огнеборцы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания обследовали все помещения больницы и убедились в отсутствии пострадавших. По окончании проведения разведки специалисты приступили к тушению условного пожара. Также в ходе тренировки работники подразделения изучили подъездные пути к зданию, проверили источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и отработали постановку автоцистерны на пожарный гидрант. В заключении мероприятия огнеборцы вручили персоналу больницы памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Олег Подольский.
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