В Подмосковье в этом году очистят 14 водоёмов по губернаторской программе

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Из 58 водных объектов в финальный список попали 14, они расположены в девяти городских округах Подмосковья. В этом году в водоёмах-победителях расчистят дно, уберут топляк и мусор», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Лидером голосования стало озеро Святое в Егорьевске – за него проголосовали более 4 тысяч человек. На втором месте пруд в Дедовске, собравший 3656 голосов. На третьем — Холодный пруд в Клину (3186 голосов).
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