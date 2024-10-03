В парке «Раздолье» в Одинцово заработает «Зоотеррий»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
5 октября в парке «Раздолье» в Одинцовском районе Московской области откроется уникальный проект «Зоотеррий», который сочетает в себе функции зоопарка и образовательного центра, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Основная идея проекта заключается в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы, и адаптированных под естественную среду обитания. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы, возведенные в человеческий рост — точные копии жилищ зверей», — рассказала автор и руководитель проекта, лауреат премии Правительства РФ, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк.
Подробная информацию можно найти на официальном сайте «Зоотеррия».
Читайте также:
Жителей столицы пригласили посетить киновыходные в кинопарке «Москино»
В Москве с 2 по 4 октября проходит IV Российский диагностический саммит
В Королёве за счёт поддержки Подмосковья построят базу отдыха
Дайана Хусинова