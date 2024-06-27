В Подмосковье выбрали получателей соципотеки для специалистов и молодых учёных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
57 человек получат сертификаты на социальную ипотеку для молодых учёных и уникальных специалистов в Московской области по итогам проведённого отбора, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Она напомнила, что соципотеку молодым учёным и специалистам предоставляют с 2016 года, за это время эту помощь в приобретении жилья от властей области получили более 700 человек.«Для Московской области важно оказывать всестороннюю поддержку наиболее ценному кадровому резерву региона, в том числе с решением жилищного вопроса. (…) В этом году в результате отбора обладателями сертификатов на соципотеку станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — сказала глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Получатель социальной ипотеки самостоятельно платит только проценты по кредиту, а саму стоимость квартиры выплачивает государство: половина суммы выдаётся сразу, а ещё половина поступает в течение срока погашения жилищного займа.
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