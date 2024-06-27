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В Подмосковье выбрали получателей соципотеки для специалистов и молодых учёных

27 июня 2024, 14:53
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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57 человек получат сертификаты на социальную ипотеку для молодых учёных и уникальных специалистов в Московской области по итогам проведённого отбора, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Для Московской области важно оказывать всестороннюю поддержку наиболее ценному кадровому резерву региона, в том числе с решением жилищного вопроса. (…) В этом году в результате отбора обладателями сертификатов на соципотеку станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — сказала глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что соципотеку молодым учёным и специалистам предоставляют с 2016 года, за это время эту помощь в приобретении жилья от властей области получили более 700 человек.



Получатель социальной ипотеки самостоятельно платит только проценты по кредиту, а саму стоимость квартиры выплачивает государство: половина суммы выдаётся сразу, а ещё половина поступает в течение срока погашения жилищного займа.

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#социальная ипотека
#московская область
#подмосковье
#ученые
В Егорьевке провели квест для детей по правилам дорожного движения
27 июня 2024, 15:45

Фото: Виталий Сид

Квест на знание правил дорожного движения провели в егорьевском парке «Пегас» для младшеклассников, которые отдыхают в летних лагерях округа, передаёт корреспондент Виталий Сид.
О том, как важно проводить такие игры-тренировки, особенно — во время летних каникул, рассказала инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГАИ по городскому округу Егорьевск Светлана Сласинова.

«Лето — это тот период, когда дети проводят много времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах. И, конечно же, им нужно постоянно напоминать о правилах дорожного движения и о том, как правильно вести себя на улице и переходить проезжую часть», — сказал Сласинова.
Квест по ПДД включал в себя викторины, конкурсы и эстафеты, для участников были подготовлены тематические станции: «пешеход», «водитель», «светофор» и «аптечка». А завершилось мероприятие флешмобом. Всем участникам квеста вручили сладкие подарки.

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#пдд
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Синоптик Вильфанд: жара не покинет Москву до конца следующей недели
27 июня 2024, 15:21

Фото: Фотобанк МО

В Московском регионе наступает период жаркой погоды. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если завтра температура в Москве 27... 29°С, а по области до 30 °С, то уже в субботу и воскресенье прогнозируется 30... 31°С», – сказал Вильфанд в беседе с RT.
По его словам, жара сохранится минимум до середины следующей недели. С субботы над Москвой будет стоять гребень высокого давления, поэтому погода будет малооблачной, без существенных осадков.
«Такая жаркая погода сохранится до середины следующей недели как минимум. Пока, согласно прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели температура тоже будет высокой – около 25... 30°С», – добавил метеоролог.
В то же время, отметил Вильфанд, прогнозируются отдельные осадки летнего типа.

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#роман вильфанд
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«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров
Инфекционист Жемчугов: в суши-барах можно подцепить сальмонеллез
27 июня 2024, 15:14

Фото: iStock/Ridofranz

Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Курске. После посещения местного суши-бара 13 человек заразились острой кишечной инфекцией. Причина, по предварительным данным, в сливочном соусе, которым были заправлены суши.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что общественное питание — очень сложный вопрос, потому что для потребителя многие этапы работы предприятий не видимы.

«Здесь два важных момента: одно дело — входящие, закупленные продукты должны быть качественными. За это ответственность на том, кто изготавливает, везет и транспортирует. А другое дело — в самом предприятии питания: как хранятся продукты, какая температура в помещении и так далее. Пользователь не может оценить эти два момента. Тут только по факту: съел — плохо, значит, что-то не так», — сказал эксперт.

По словам специалиста, заведения общественного питания находятся под полным контролем Роспотребнадзора, который должен проверять все условия. Сам же потребитель может запросить только лицензию.

Владислав Жемчугов объяснил, какие инфекции могут быть в суши-барах.

«В самой морской рыбе ничего плохого нет, она стерильна, потому что в морской воде нет инфекции. Но рыбу разводят в садках, а там может быть что-то заражено. Еще проблема в сырых продуктах. Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. Или салат режется на досках, где до этого были птицы. Это может привести к сальмонеллезу — инфекционному заболеванию», — объяснил врач.

Он добавил, что нужно обращать внимание цвет, запах и вкус продукта, а если возникают подозрения — не употреблять.

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Эколог Корниец предложил ввести льготы для борющихся с мусором в лесах
27 июня 2024, 15:01

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko

Для российских активистов, которые помогают бороться с мусором в лесах, следует ввести отличительные нагрудные знаки. С таким предложением выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец.
Согласно инициативе, такие граждане могли бы претендовать на льготный отдых в санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.
«В лесах вблизи крупных городов можно наблюдать мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов, хаотично раскиданные автомобильные и транспортные отходы и многое другое. Однако волонтёрские, экологические общественные, добровольные движения, даже частные лица берут на себя ответственность и борются с этой проблемой», – рассказал Корниец RT.
В связи с этим он предложил идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.

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#льготы
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Физик Зельников посоветовал всем россиянам установить молниеотводы
27 июня 2024, 14:51

Фото: Istockphoto / kozorog

Городские квартиры надёжно защищены от удара молнии, а сельским жителям, чтобы обезопасить себя во время грозы, следует установить молниеотвод.
Об этом заявилPravda.Ru главный специалист отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Максим Зельников.
«Если молниеотвода нет, то электрический ток может побежать по сети. И человек, который, например, сидит за компьютером или пользуется каким-то электроприбором, может пострадать, если удар придётся именно в электрическую сеть. Дело в том, что обычно молния ударяет в предметы, проводящие электричество. Но если есть молниеотвод, этого не произойдёт», – заверил учёный в беседе с Pravda.Ru.
Впрочем, молниеотвод, по его словам, не даёт стопроцентной гарантии от отключения электричества.
«Даже если у вас есть молниеотвод, и молния ударяет не в ваш дом, а, например, в вышку электропередачи в нескольких десятках километров, всё равно происходит скачок напряжения в сети. Какая-нибудь чувствительная электроника может вылететь, компьютер – отключиться. Поэтому во время сильных гроз, если в доме нет специальных защитных устройств, которые смягчают скачки напряжения, электронику безопаснее отключить», – посоветовал собеседник Pravda.Ru.
При этом учёный подчеркнул, что мобильный телефон молнии не притягивает даже во время разговора. Её просто нужен какой-то проводящий предмет, поднятый максимально высоко над поверхностью земли.

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#погода
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Более чем в 300 домах Подмосковья отремонтировали пожарную сигнализацию
27 июня 2024, 14:50

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Работу пожарной сигнализации восстановили более чем в 300 многоквартирных домах Московской области управляющие компании, сообщает пресс-служба регионального Минчистоты.
«Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию. Это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии», — отметил зампред правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что при выявлении неполадок в работе пожарной сигнализации жильцы многоквартирных домов могут подать заявку в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу региона через онлайн-портал.

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#московская область
#подмосковье
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На шести подмосковных дорогах отремонтировали освещение
27 июня 2024, 14:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу линий освещения восстановили вдоль шести региональных дорог в Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт провели на улице Антипова в Егорьевске, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, на Высоковольтной улице в Дмитрове, на Центральной улице в селе Кривандино городского округа Шатура, на Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка округа Серпухов и на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа», — говорится в сообщении.
Неполадки с освещением были выявлены в ходе регулярных обследований региональных дорог, которые проводят сотрудники Мосавтодора. Проведение ремонта контролируется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#освещение
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#подмосковье
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Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа
27 июня 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Встречу с выпускниками школ, набравших высший бал на ЕГЭ, провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, физике, литературе и английскому языку 100 баллов получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что количество стобалльников в округе в этом году пости вдвое больше, чем в прошлом.

Стобалльников подготовили химкинская школа №, Аэрокосмический лицей, лицей №12 и лицей №15, школы «Триумф», «Перспектива», частное образовательное учреждение «Современная школа», Центр образования «Золотой ключик», а также «Наследие» и «Лига первых».

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#егэ
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В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам
27 июня 2024, 13:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к региональным дорогам с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года незаконные примыкания устранили в Коломне, Луховицах, Павлово-Посадском, Волоколамском и Наро-Фоминском округах.

«Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения влияют на эксплуатацию дорог, организацию и безопасность дорожного движения, поэтому сотрудники Мосавтодора контролируют данный процесс. Получить согласование можно с помощью регионального портала госуслуг», – поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что услуга предоставляется в электронном виде, результат которой приходит заявителю в личный кабинет.

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