В рамках «Социальной ипотеки» медик купила квартиру в Наро-Фоминске

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Семья медработника переехала в собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Ксения Китова работает медсестрой в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница» около пяти лет. о программе поддержки ей рассказали коллеги.
Стоит отметить, что полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.
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«Мне нравится помогать людям. <…>Мы взяли «двушку» на вторичном рынке. Правда, без ремонта, потому что понимали, что переделаем все под себя. У нас с супругом похожий вкус. Не могу сказать, что мы придерживаемся какого-то определенного стиля. Хотим, чтобы было современно», — поделилась девушка.
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Мира Полтева