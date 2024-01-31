В Подмосковье выделили более 64 млн рублей на выплаты юбилярам семейной жизни

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 64 млн рублей предусмотрено в этом году в бюджете Московской области на выплаты юбилярам семейной жизни, ежегодно такую выплату получают более 12 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Выплату к юбилею совместной жизни в регионе ежегодно получают более 12 тысяч пар, которые живут вместе 50 и более лет. В наступившем году на эту меру поддержки выделено более 64,4 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.Выплаты для тех, чей стаж совместной жизни достиг 50 лет, составляют 5 тысяч рублей, за 55-летний брак полагается 6 тысяч рублей, за 60-летний — 7 тысяч рублей. Тем, кто прожил месте 65 лет, выплачивают 8 тысяч рублей, 70 лет и более — 9 тысяч рублей.
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Лев Каштанов