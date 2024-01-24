На жильё для детей-сирот в подмосковный бюджет заложили 3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«В основном дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата. Благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», – сказала министр.Как пояснили в Минсоцразвития региона, обеспечивать жильём детей-сирот будут как путём закупок жилья, так и выдачей жилищного сертификата на его самостоятельное приобретение. Такой порядок действует с прошлого года. Сертификат удобен тем, что, подобрав квартиру по своему вкусу, ребёнок сразу оформляет её в собственность.
«Для защиты детей-сирот от мошенничества мы предусмотрели запрет на отчуждение этой квартиры в течение трёх лет», – добавила Болатаева.Подмосковье – единственный регион, где такой сертификат можно получить с 18 лет. В других субъектах Федерации такая возможность даётся лишь с 23 лет.
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