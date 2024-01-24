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На жильё для детей-сирот в подмосковный бюджет заложили 3 млрд рублей

24 января 2024, 13:37
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

762 ребёнка-сироты планируют обеспечить жильём в Московской области в этом году. В бюджете на это предусмотрено свыше 3 млрд рублей, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«В основном дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата. Благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», – сказала министр.
Как пояснили в Минсоцразвития региона, обеспечивать жильём детей-сирот будут как путём закупок жилья, так и выдачей жилищного сертификата на его самостоятельное приобретение. Такой порядок действует с прошлого года. Сертификат удобен тем, что, подобрав квартиру по своему вкусу, ребёнок сразу оформляет её в собственность.

«Для защиты детей-сирот от мошенничества мы предусмотрели запрет на отчуждение этой квартиры в течение трёх лет», – добавила Болатаева.
Подмосковье – единственный регион, где такой сертификат можно получить с 18 лет. В других субъектах Федерации такая возможность даётся лишь с 23 лет.

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#московская область
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В Подмосковье собрали еще 500 кг вторсырья в рамках акции «Добрые крышечки»
24 января 2024, 13:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Полтонны пластика, собранного в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки», отвели на переработку специалисты Чеховского филиала регионального оператора «МСК-НТ», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Много крышечек удалось собрать в общедоступных пунктах приёма, расположенных в торговых центрах Чехова и Подольска, а также в офисах регоператора «МСК-НТ» и в Чеховской городской библиотеке. Кроме того, много крышечек собрали юные волонтёры — ученики школы №1 в Пущине, школы №16 в Подольске и школ №№3 и 9 в Чехове, а также воспитанники детских садов», — говорится в сообщении.

Акция «Добрые крышечки» проводится в Московской области уже несколько лет. Средства, вырученные за собранное вторсырьё, направляют на помощь детям с особенностями развития.

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2600 литров «добрых крышечек» было собрано в рамках благотворительной акции
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#московская область
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В Воскресенском округе восстановили работу котельной
24 января 2024, 13:19

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Работа котельной, в которой произошла утечка и прекратилось поступление воды, в настоящее время полностью восстановлена, объект находится в микрорайоне Лопатинский Рудник Воскресенского городского округа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Из-за утечки работа котельной была ограничена, при этом подача тепла потребителям не прекращалась. Восстановительные мероприятия были завершены 23 января к 11 часам вечера, а 24 января к 6 часам утра объект вышел на рабочие параметры», — отмечается в сообщении.
Ремонт котельной проводился под контролем специалистов московской области аварийно-восстановительной службы (МОС АВС). Сейчас котельная работает в штатном режиме.

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#минжкх мо
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В лесах Подмосковья с начала года выявили более 50 нарушений природоохранных законов
24 января 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

55 нарушений законодательства выявили патрули лесной охраны Московской области с начала года, самым частым нарушением стало загрязнение природных зон, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В Подмосковье с начала января провели 1205 патрулирований земель государственного лесфонда, в ходе которых было выявлено 55 нарушений лесного законодательства. Чаще всего нарушения были связаны с несоблюдением правил санитарной безопасности в лесах», — рассказал глава областного Комлесхоза Олег Баженов.
Он уточнил, что патрули установили 13 фактов захламления и загрязнения лесов строительным и бытовым мусором, а также коммунальными и промышленными отходами.

Самым проблемным оказалось Звенигородское лесничество — там обнаружили 17 нарушений, второе место антирейтинга заняло Истринское лесничество с семью нарушениями. Кроме того, по шесть нарушений было выявлено в Дмитровском, Волоколамском и Виноградовском лесничествах.

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#нарушения
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Ждавшие с 2015 года квартир дольщики ЖК в Мытищах начали получать ключи
24 января 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пострадавшим дольщикам мытищинского жилого комплекса «Диалект» начали вручать ключи от квартир. Люди ждали жильё несколько лет, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Долгожданное новоселье отметят 85 семей. Сейчас идёт подписание документов и приёмка жилья», – отметили в министерстве.
ЖК «Диалект» более чем на 320 квартир возводился с 2015 года. Строительство не раз приостанавливалось, и 2021 году застройщика признали банкротом. В 2022-м после передачи объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области стройка возобновилась.

По данным ведомства, сейчас объект полностью достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.

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#московская область
#подмосковье
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Мороз без фанатизма: синоптик рассказал о похолодании в Москве
Синоптик Шувалов: к выходным в Москве похолодает на девять градусов
24 января 2024, 12:12

До конца недели в столичном регионе ожидается температура выше климатической нормы. Во вторник и среду, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, столбики термометров не опустятся ниже нуля.
«По пятницу включительно температура будет выше климатической нормы. Это означает, что дневная температура сегодня и завтра будет около нуля градусов, в пятницу уже -2…-4, а в субботу и воскресенье всё-таки мы уйдём от этой слякоти на улице, и температура опустится до -4…-9. Будет мороз без фанатизма», — рассказал специалист.
На неделе также ожидается снег, но в небольших количествах. По прогнозам синоптика, выпадет не больше трёх миллиметров осадков.

Шувалов также подчеркнул, что январь 2024 года претендует на звание второго самого холодного месяца ​в 21-м веке.
«Конец месяца мы будем встречать с достаточно мягкой погодой. Это немного скрасит впечатления, потому что сейчас среднемесячная температура составляет почти 13 градусов, а это означает, что мы идем на 6 градусов ниже климатической нормы», — заключил он.
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#подмосковье
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В подмосковном селе Речицы началось строительство ЛЭП
24 января 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство воздушной линии электропередачи началось в селе Речицы Раменского городского округа, работы ведут специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Новая ЛЭП проходит от подстанции ТП-740. Энергетики смонтировали 100 м самонесущего изолированного провода и пять опор», — отмечается в сообщении.

Ввести линию электропередачи в эксплуатацию планируется в первой половине февраля текущего года. Она обеспечит пользователей мощностью 45 киловатт. Кроме того, в будущем к линии можно будет подключать новых абонентов.

Подать заявку на присоединение к электросетям «Мособлэнерго» можно онлайн — через сайт компании.

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#минэнерго мо
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Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб
24 января 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В водоёмах Московской области водится несколько видов рыб, включённых в Красную книгу, их вылов запрещён. Об этом напомнили рыбакам в подмосковном министерстве экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Подмосковье обитает множество редких представителей животного царства. Больше всего их на суше, но есть и обитатели воды — рыбы. Всего в Красную книгу Московской области внесено десять видов рыб, и изымать их из природы запрещено», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.

Охране подлежат представители таких видов, как европейский хариус, стерлядь, подкаменщик обыкновенный, синец, сом, белоглазка, жерех, быстрянка, волжский подуст, чехонь и ручьевая минога. За их вылов рыбакам грозит административная ответственность.

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#минэкологии мо
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В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
КПРФ внесла в Думу законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
24 января 2024, 11:52

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Проект документа представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроект был внесён партией КПРФ, а именно, её лидером Геннадием Зюгановым и кандидатом на выборы президента, депутатом Николаем Харитоновым. Также проектом занимались депутаты Нина Останина, Юрий Афонин и Николай Коломийцев.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что в настоящее время в России насчитывается 2,3 миллиона многодетных семей. Однако такого количества недостаточно, поэтому следует ввести новые меры стимулирования и поддержки.

В связи с этим, депутаты предлагают отменить выплату налога на доходы физических лиц для многодетных семей.

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#законопроект
#кпрф
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Россию атакуют циклоны с трех океанов
«Фобос»: Россию атакуют циклоны с трех океанов
24 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/oporkka

Россию атакуют циклоны, которые пробиваются с трех океанов. Они столкнулись с сибирским антициклоном и вызвали штормовой ветер и непогоду, пишет центр погоды «Фобос».
Вихрь, который поднимался с юга, заблокировал антициклон над севером Японского архипелага, из-за чего над Дальним Востоком остановился атмосферный фронт. Метель пришла в Приморье, а потом отправилась на Сахалин.

Улучшения погодных условий на Дальнем Востоке ждать не стоит, предполагают метеорологи. Штормовой ветер в Южно-Сахалинске задержится до выходных, 27-28 января. Усилится снегопад. В среду, 24 января, выпадет 43 миллиметра осадков, а потом ещё 50 миллиметров. За несколько суток на Сахалине выпадет около двух месячных норм снега.

В то же время на Восточно-Европейскую равнину надвигаются теплые воздушные массы. На востоке Центрального района пройдёт снег, а на западе и северо-западе — дожди.

В полосе от Архангельска до Курска возможны ледяные дожди. Утром в Москве будет гололед, предупреждают синоптики. В столицу придут слабые снегопады.

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#снег
#погода
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