В Подмосковье выделили около 45 млн рублей на поддержку семей с детьми

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«В Подмосковья живёт 1,2 млн семей, где воспитывается 1,6 млн детей. Деньги выделены на различные выплаты и льготы, а также компенсации», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития Людмилы Болатаевой.
В ведомстве отметили, что подмосковные семьи с детьми получают как федеральную, так и региональную поддержку, включая единовременную выплату на новорождённого в размере 20 тысяч рублей.
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