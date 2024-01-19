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Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья

19 января 2024, 17:37
Фото: Istockphoto / Olga Shumitskaya

Фото: Istockphoto / Olga Shumitskaya

В бюджете Московской области на доплаты неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, заложено более 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В этом году региональная доплата к пенсии будет увеличена в связи с индексацией прожиточного минимума. В Подмосковье доплату к пенсии получают около 250 тыс пенсионеров. Поэтому на такую меру поддержки в бюджете предусмотрено свыше 15 млрд рублей», – пояснила министр социального развития области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке – никаких заявлений подавать не нужно. В 2024 году в Московской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 5,9% и теперь составляет 15 735 рублей.


В министерстве напомнили, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в регионе более 10 лет получают ежемесячную доплату до 18 тыс рублей. Речь идёт о пожилых людях, которые проживают одни или с супругом-пенсионером, ребёнком до 18 лет или ребёнком-инвалидом старше 18, если инвалидность установлена до совершеннолетия.

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#подмосковье
#деньги
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Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище
ВЦИОМ: треть россиян считает, что Ленина нужно перезахоронить на кладбище
19 января 2024, 17:27

Фото: iStock/bbsferrari

30% россиян считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище и сделать это нужно как можно скорее, при этом 27% россиян также поддерживают захоронение, однако считают, что это нужно сделать позже, когда уйдет поколение, которому Ленин еще дорог. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, 30% россиян считают, что Ленина стоит как можно скорее перезахоронить на кладбище. Еще 27% согласны с перезахоронением, однако считают, что сделать это нужно после ухода поколения, которому Ленин по-прежнему дорог. При этом 33% опрошенных россиян считают, что тело Ленина стоит оставить в мавзолее.

32% опрошенных считают, что вопрос необходимо решить в ближайшее время, а 55% не видят причин для экстренного принятия мер. Еще 13% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен 30 декабря 2023 года методом телефонного интервью. Всего было опрошено 1600 совершеннолетних россиян.

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#интервью
#подмосковье
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В Подмосковье привлекли дополнительные машины для вывоза мусора
19 января 2024, 17:19

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис», вывозящие бытовые отходы с территории десяти городских округов Московской области, перешли на усиленный режим работы из-за прошедшего мощного снегопада, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
«График работы увеличили на несколько часов, вывоз отходов продлится до глубокой ночи. Кроме того, привлечены дополнительные единицы спецтехники. Всего задействовано более 250 бункеровозов, мусоровозов и ломовозов», — говорится в сообщении.
Если мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам из-за навалов снега, диспетчеры региональных операторов немедленно информируют коммунальные службы округа о необходимости расчистки. Иногда, если подъехать невозможно, работники на руках доносят мусорные баки до машины.

Региональные операторы «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживают городские округа: Клин, Люберцы, Солнечногорск, Жуковский, Шатура, Раменский, Егорьевск, Бронницы, Воскресенск и частично Химки.

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В Подмосковье заменят кровлю в двух тысячах многоквартирных домах
19 января 2024, 16:57

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Почти в 2 тысячах многоквартирных домах Подмосковья будут заменены кровли в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За 2024 год в рамках нацпроекта планируют отремонтировать кровли в 1861 многокрвартирном доме.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано более 9,5 тысяч крыш многоквартирных домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Стоит подчеркнуть, что работы будут проводиться с полным соблюдением мер безопасности и заранее предупреждать жителей о планируемых работы, для комфорта людей.

Кроме этого, собственники смогут самостоятельно следить за ходом работ через онлайн-камеры видеонаблюдения на объектах. Полный список адресов, где будет проводится замена кровли можно найти на официальном сайте Фонда капитального ремонта.

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В Подмосковье проверили безопасность 15 аттракционов
19 января 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

15 аттракционов, работающих зимой и всесезонных, проверили в Московской области инспекторы Гостехнадзора министерства экологии региона, все они оказались безопасными, сообщает пресс-служба ведомства.
«Зимой в Подмосковье проверяют не только зимние аттракционы, но и те, что находятся в закрытых помещениях и могут эксплуатироваться в любое время года. На всех 15 проверенных аттракционах нарушений правил безопасности не выявлено», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Он добавил, что проверка безопасности эксплуатации аттракционов в Московской области проводится регулярно. Кроме того, перед началом работы сезонного оборудования владельцев предупреждают о том, что необходимо подготовить технические средства.

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#московская область
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На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев
19 января 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 16 тыс хвойных деревьев продали на ёлочных базарах в Подмосковье с 12 декабря по 10 января, когда в регионе работали точки реализации хвойных деревьев. Такими данными поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В этом сезоне было реализовано 16,5 тыс елей, сосен и пихт. Это на 4,5 больше, чем в прошлом году. В Подмосковье работало более 250 точек продажи хвойных деревьев. Помимо этого, любой желающий мог выбрать подходящее дерево в одном из лесных питомников подмосковного Комлесхоза и самостоятельно его срубить. В Московской области таким способом в специальных питомниках было срублено 624 хвойных», – уточнил Мурашов.
Как уточнили в подмосковном Минсельхозпроде, деревья, которые не удалось продать, будут утилизированы в пунктах приёма елей или сданы в зоопарк в качестве корма для животных. Некоторые ёлки были переданы для украшения храмов и мест Крещенских купаний.

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Штрафы за нелегальную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 20,4 млн рублей
19 января 2024, 16:46

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 200 нарушителей правил перевозки строительных отходов выявили в Московской области с начала января, общая сумма штрафов составила более 20,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«С начала января в объективы попались уже 234 нарушителя, все они не оформили талон на транспортировку строительного мусора. Пополнить бюджет им придется на 20 миллионов 481 тысячу рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного ГУСТ Светланы Аиповой.

Антирейтинг нарушителей возглавил Одинцовский городской округ: там с начала месяца попались 67 нелегальных возчиков, сумма штрафов составила 6 с половиной миллионов рублей. На втором месте Балашиха (42 протокола о нарушениях, 5,3 млн рублей штрафов), на третьем — Щёлково (16 протоколов и 3,7 млн рублей).

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#подмосковье
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В домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации
19 января 2024, 16:44

Фото: Галина Добрынина

В 136 домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации, отремонтируют подвалы. Об этом сообщил корреспондент.
В Климовске начали ремонтные работы подвальных помещений. В данный момент службы проводят очистку подвалов от мусора.

«Региональный Фонд капремонта заменит центральные магистрали, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, сделает ремонт кровли и фасадов. В фасадные работы включены ремонт цоколя и ремонт отмостки. Необходимые работы выполним к началу отопительного сезона. Привлечем достаточные силы и технику, ресурсы у нас есть. Работы выполним качественно, чтобы жители остались довольны и жили счастливо», — поделился руководитель проекта ЦУП Фонда капитального ремонта Московской области Сергей Гусарский.


Стоит отметить, что полностью отчистили 15 подвалов домов из 136. Кроме этого, после полной ​подготовки в апреле начнутся ремонтные работы, которые включат в себя гидроизоляцию помещений, бетонирование полов, обустройство приямков и установку насосов для откачки воды.

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#климовск
#подмосковье
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Глава узбекского землячества Баратов не считает себя виновным в возбуждении вражды
СК: глава узбекского землячества Баратов не признал вину в возбуждении ненависти
19 января 2024, 16:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов не признал свою вину в суде по делу о возбуждении ненависти или вражды в публикации поста, где он оскорбил участников спецоперации. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
Ранее Замоскворецкий столичный суд арестовал Баратова за возбуждение ненависти или вражды в публикации поста, где он оскорбил участников спецоперации. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

«В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что оперативники продолжают искать лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Сам Баратов пытался выкрутиться, заявляя, что его страницу взломали.

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#ск рф
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В Татарстане произошло массовое ДТП с 50 автомобилями
На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 50 машин
19 января 2024, 16:33

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Массовое ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пестречинского района республики Ильхам Кашапов.
Отмечается, что в районе населённых пунктов Шали и Нептун столкнулись около 50 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых был экстренно госпитализирован в больницу в Казани.

Причиной массового столкновения машин стали неблагоприятные погодные условия.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены 30 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 8 января на платной трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, произошло массовое ДТП. Число машин тогда также практически достигло 50. В результате этой аварии пострадали 16 человек, ещё четверо погибли.

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#татарстан
#автомобиль
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