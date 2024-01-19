Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья

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«В этом году региональная доплата к пенсии будет увеличена в связи с индексацией прожиточного минимума. В Подмосковье доплату к пенсии получают около 250 тыс пенсионеров. Поэтому на такую меру поддержки в бюджете предусмотрено свыше 15 млрд рублей», – пояснила министр социального развития области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке – никаких заявлений подавать не нужно. В 2024 году в Московской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 5,9% и теперь составляет 15 735 рублей.
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