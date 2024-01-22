Пенсионерам объяснили, за что не нужно платить в 2024 году

Фото: istockphoto /Fascinadora
Пенсионерам предоставлена освободительная мера от уплаты имущественного налога, однако это распространяется лишь на один из нескольких объектов из различных категорий недвижимости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает издание «Прайм»
Кроме того, нет необходимости уплачивать налог за земельные участки площадью до шести соток (в определенных регионах площадь может быть больше). Также пенсионерам доступны льготы по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. В заключение эксперт отметил, что выплаты по старости, инвалидности и в случае потери кормильца не облагаются налогом на доходы.
Читайте также:
Минтруд РФ предложил индексировать пенсии самозанятым
Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей
Артем Кузьмин