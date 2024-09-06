В Подольске отремонтировали более 20 муниципальных и региональных дорог

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Работники дорожной отрасли Московской области завершили ремонт муниципальных и региональных трасс в Подольске, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Всего отремонтировали 21 дорогу, причём в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили покрытие на трёх трассах.
«В Подольске отремонтировали 21 дорогу протяжённостью более 23 км — это 18 муниципальных и 3 региональные дороги в черте города и в малых населённых пунктах. Укладка покрытия завершена, специалистам Мосавтодора ещё предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тысяч жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — сообщил заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.В черте города Подольска было обновлено покрытие на 11 километрах дорог региональной сети: на улицах Курской, Комсомольской и проспекте Ленина.
На муниципальной сети отремонтировали дороги в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и посёлке Кузнечики, а также 13 улиц в Подольске. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» асфальт обновили на улицах Генерала Стрельбицкого и Академика Доллежаля.
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Дайана Хусинова