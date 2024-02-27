В Подмосковье выросло число машин, эвакуированных за нарушения

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Более 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил, эвакуировали в Московской области за минувшую неделю, общее число эвакуированных машин оказалось почти на 250 больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошедшую неделю с улиц Подмосковья было эвакуировано 3 тысячи 243 автомобиля, припаркованного с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 246 машин, чем за предыдущую неделю», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей — 380 — эвакуировали за неделю в городском округе Красногорск. На втором месте антирейтинга оказались Мытищи с 280 перемещёнными автомобилями. На третьем месте оказались Химки, где эвакуировали 256 машин. Четвёртое место занял округ Котельники, где был эвакуирован 221 автомобиль, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв с 202 перемещёнными машинами.
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