На дорогах Подмосковья с начала года устранили более 18 тысяч ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по исправлению дефектов асфальтового покрытия в Московской области проводятся регулярно, вне зависимости от сезона, с начала года на дорогах региона заделали более 18 тысяч ям, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Характерные для этой зимы резкие перепады температур отражаются на состоянии дорожного покрытия. Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы оперативно устраняют дефекты покрытия, за сутки ликвидируется около 500 ям. С начала года на региональных трассах было устранено более восьми с половиной тысяч таких дефектов, на муниципальных — более девяти с половиной тысяч», — отмечается в сообщении.Больше всего ям на региональных дорогах устранили в Богородском городском округе, Раменском и Луховицах. На муниципальных дорогах больше всего ремонтных работ провели в Химках, Балашихе, Ленинском, Королёве и Домодедове.
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