В Московской области на 10% увеличился объем производства детских сухих молочных смесей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Московская область продолжает занимать лидирующую позицию в стране по объемам производства детских молочных смесей. За первые 10 месяцев текущего года региональные предприятия увеличили производство продукта на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За указанный период было произведено 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей, находящихся на смешанном и искусственном вскармливании.
В прошлом году за тот же период объём выпуска составлял 22 тысячи тонн. В настоящее время на Московскую область приходится 85 % всех детских смесей, представленных в ассортименте компаний Центрального федерального округа, и 55 % — в России.
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Дайана Хусинова