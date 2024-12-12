Молочное скотоводство может воспользоваться льготными кредитами с пониженными ставками

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2024 № 666 был утверждён и зарегистрирован Министерством юстиции 10 декабря 2024 года. Теперь молочные предприятия могут воспользоваться льготными кредитами с пониженными процентными ставками, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Максимальная процентная ставка для заёмщиков составляет 30% от ключевой ставки Центробанка плюс 2%, а уполномоченные банки получат государственную поддержку в размере 70% от ставки Центробанка при предоставлении кредитов.
Молочные фермеры теперь могут получить льготный кредит под 8,3%, что на 4,2% ниже предыдущих условий. Средства можно потратить на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение молочных предприятий, включая приобретение техники, оборудования, средств автоматизации, молодняка коров молочных пород, племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, запчастей для сельскохозяйственной и грузовой техники, а также оборудования.
Кроме того, 2028 года планируется построить 15 новых молочных ферм в Подмосковье. Общее поголовье коров увеличится на 45 тысяч, а производство молока возрастёт на 462 тысячи тонн в год.
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Молочные фермеры теперь могут получить льготный кредит под 8,3%, что на 4,2% ниже предыдущих условий. Средства можно потратить на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение молочных предприятий, включая приобретение техники, оборудования, средств автоматизации, молодняка коров молочных пород, племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, запчастей для сельскохозяйственной и грузовой техники, а также оборудования.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Кроме того, 2028 года планируется построить 15 новых молочных ферм в Подмосковье. Общее поголовье коров увеличится на 45 тысяч, а производство молока возрастёт на 462 тысячи тонн в год.
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Дайана Хусинова