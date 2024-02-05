В Подмосковье за девять лет построили и обновили 535 объектов водоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Серебряных Прудах ввели в эксплуатацию водозаборный узел, который теперь обеспечивает качественной питьевой водой более 620 жителей села Мочилы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
При необходимости ВЗУ сможет подавать до 600 кубометров воды в сутки. В процессе строительства объекта в деревне пробурили две новые артезианские скважины, построили станцию очистки воды с автоматическим управлением, установили водонапорную башню. Её наличие позволит обеспечить пожаротушение в селе.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, показатель обеспеченности региона чистой водой увеличился за это время с 83% до 94%, а городского населения – до 96,9 %.
По словам Велиховского, в этом году на территории Московской области ведутся реконструкция и модернизация водозаборных узлов, а также станций очистки холодного водоснабжения в Талдоме, Ленинском и Дмитровском городских округах, Егорьевске, Солнечногорске и Мытищах. Помимо этого, запланировано строительство новых магистральных сетей и водозаборных узлов в Кашире, Люберцах, Чехове и Домодедове.
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«В Московской области уже девять лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода». За это время построено и модернизировано 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах, включая новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы. Всё это позволило улучшить качество водоснабжения для 2,5 млн жителей региона», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
По словам Велиховского, в этом году на территории Московской области ведутся реконструкция и модернизация водозаборных узлов, а также станций очистки холодного водоснабжения в Талдоме, Ленинском и Дмитровском городских округах, Егорьевске, Солнечногорске и Мытищах. Помимо этого, запланировано строительство новых магистральных сетей и водозаборных узлов в Кашире, Люберцах, Чехове и Домодедове.
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Лев Каштанов