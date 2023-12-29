Под Истрой заработала новая станция очистки воды

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
На водозаборном узле в деревне Глебово-Избище городского округа Истра завершили монтаж станций водоочистки и двух резервуаров чистой воды объёмом 50 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Оборудование станции обезжелезивания обеспечило высокое качество добываемой воды. Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров проходят с использованием кинетической энергии подаваемой на очистку воды без использования электричества, в гидроавтоматическом режиме», – говорится в сообщении.Водозаборный узел деревни Глебово-Избище обеспечивает качественным питьевым ресурсом 900 жителей – три многоквартирных двухэтажных дома, частный сектор деревни и посёлка Октябрьский, а также Семейный центр помощи семье и детям «Истринский» с круглосуточным пребыванием.
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Лора Луганская