В Подмосковье за год построят 12 тротуаров по выбору жителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в этом году планируют построить 12 тротуаров, за которые проголосовали жители. Эти участки набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Голосование на портале «Добродел» проводили прошлым летом. По итогам были выбраны тротуары-победители, за которые проголосовали больше всего жителей. Это 12 тротуаров общей протяжённостью более 8 км. Все они отвечают критериям отбора для включения в программу: рядом есть места притяжения – медицинские и образовательные учреждения, места отдыха, остановки и станции. Также важно расположение тротуара, ширина обочины и наличие на участке дороги ДТП с погибшими и пострадавшими», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что всего в этом году в Московской области планируют построить более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог. Работы стартуют с наступлением хорошей погоды и завершатся осенью.
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Лора Луганская