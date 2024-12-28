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В Подмосковье за год выявили около 4 тыс. нарушений в деятельности такси

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Около четырёх тысяч нарушений, связанных с таксомоторной деятельностью, выявили в Московской области с начала текущего года, основные нарушения связаны с техосмотром машин и медосмотром водителей, а также с нормативным видом автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«За год было проверено более 23 тысяч автомобилей. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении технического и медицинского осмотров, а также отсутствие фонаря оранжевого цвета», — говорится в сообщении.
Глава областного Минтранса Алексей Гержик отметил, что общее количество нарушений в таксомоторной сфере снизилось на семь процентов по сравнению с показателями предыдущего года.

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#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники
28 декабря 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики Московской области обеспечат надёжное электро- , тепло- и газоснабжение жителей в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025-го организовано круглосуточное дежурство руководителей областного Минэнерго, ресурсоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, а также оперативного персонала.

Для стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье в праздничные дни отменяют все плановые работы и переключения. Для предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения области готовы 657 бригады из 3 223 человек, 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций.
«Во время подготовки к работе в праздничные дни проведены внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В регионе также усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Проведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, для устранения нештатных ситуаций», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Он добавил, что подмосковные энергетики постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, Гидрометцентром. Проводится постоянный онлайн-мониторинг погоды.

В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов, связанных с подачей электро- , газо- и теплоресурсов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122, доб. 4.

При запахе газа следует звонить по телефону 112.

Помимо этого, сообщить о нарушении электроснабжения можно по круглосуточным телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» – 8 (495) 99-500-99, светлой линии «Россети Московский регион» – 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре – @Electra_rossetiMR_bot.

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#праздники
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На портале «Библиотеки Подмосковья» открыли новогодний раздел
28 декабря 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/Aleksandra Selivanova

Специальный раздел «Новогоднее настроение», где собраны книги, помогающие создать праздничную атмосферу, появился на портале «Библиотеки Подмосковья», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«В этом разделе читатели смогут найти произведения, которые позволят им погрузиться в мир новогодних чудес и атмосферу праздника», — директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
В подборке представлены произведения разных жанров и авторов — как для взрослых, так и для маленьких читателей.

В министерстве напомнили, что портал «Библиотека Подмосковья» объединил более 890 областных библиотек, их общий фонд составляет свыше девяти миллионов книг. Праздничный раздел расположен по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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Где в Люберцах покататься на коньках: бесплатные катки и хоккейные коробки, адреса
28 декабря 2024, 16:09

Фото: iStock/ Igor Bostanika

С наступлением мороза россияне достают коньки и встают на лёд. Катание на коньках — прекрасная возможность провести время с близкими за активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Люберцы могут провести время на льду.

Топ-3 бесплатных катка в Люберцах

1. Центральный Люберецкий каток предоставляет возможность бесплатного катания, если у посетителя есть свои коньки. На территории катка также работает прокат, есть камера хранения. Каток расположен по адресу улица Звуковая, дом 4. Кататься можно с 10:00 до 22:00. Стоит учитывать, что после каждого сеанса каток закрывается на технический перерыв. С подробной информацией можно ознакомиться в группе «Вконтакте» и Телеграм-канале Центрального Люберецкого катка.

Ещё 5 марта на территории катка состоится представление «Новогодний самовар», которое подготовили фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев. В мероприятии примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и иные именитые фигуристы.

В общественных местах Подмосковья открыли 35 катков с искусственным льдом
В общественных местах Подмосковья открыли 35 катков с искусственным льдом

2. В парке культуры и отдыха «Наташинский парк» с 10:00 до 21:30 работает бесплатный каток. Ещё можно взять коньки напрокат или записать ребёнка (4-10 лет) в секцию по обучению катанию на льду.

Расценки уроков и подробную информацию можно посмотреть в группе «Вконтакте» или Телеграм-канале катка в Наташинском парке.

3. Каток на стадионе «Урожай». Он располагается на улице микрорайон Птицефабрика, 15А. Каток работает каждый день с 9:00 до 22:00. На его территории работает прокат коньков. Взрослые могут арендовать спортивную обувь для выхода на лёд за 200 рублей в час, а дети за 150 рублей в час.

Фото: iStock/ bernardbodo

Планируемые к заливке катки в городе Люберцы:

Каток на стадионе «Труд»;

Каток на стадионе «Балятино»;

Каток на стадионе «Урожай».

Платный каток в Люберцах

Спортивный комплекс Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) расположен по адресу посёлок Малаховка, улица Шоссейная, дом 33. Кататься на коньках можно по субботам с 16:00 до 18:00.

Цена за один час нахождения на льду для взрослого составляет 400 рублей, для детей до 14 лет — 300 рублей.

Для любителей игры с клюшками и шайбой уже залили хоккейные коробки. Для весёлого времяпрепровождения понадобится только необходимый инвентарь, команда единомышленников и прекрасное настроение.

В Кашире с возвращением холодов снова заработают 14 сезонных катков
В Кашире с возвращением холодов снова заработают 14 сезонных катков

Где поиграть в хоккей в Люберцах:

  • улица Волковская, дом 49 А;
  • Октябрьский проспект, дом 8 корпус 3;
  • улица Космонавтов, дом 40;
  • улица Льва Толстого, дом 10 корпус 4;
  • улица С. П. Попова, дом 46;
  • улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10;
  • улица Кирова, дом 12, корпус З.

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На МКАД в январе начнут менять схемы движения на восьми съездах
28 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Nataliya Rodina

Схемы движения на восьми съездах на МКАД с прилегающих территорий начнут меняться с 11 января для оптимизации трафика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«К съездам и заездам на внешнюю сторону МКАД примыкают небольшие территории, из-за расположения которых создаются конфликтные точки: когда машины притормаживают, чтобы съехать к объекту и замедляют движение магистрали при выезде на МКАД. Для решения этой проблемы будут меняться схемы движения на восьми съездах и заездах», — говорится в сообщении.
Перекрыты будут, в частности:

— выезд из торговых объектов на 24-м км МКАД (альтернатива — через съезд от ул. Газовиков);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— съезд к автосалону на 63-м км (альтернатива — через съезд с Новорижского шоссе);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— два съезда к торговым объектам и выезды на 65-м км (альтернатива — через Проектируемый проезд № 5019);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— съезд к гостинице, а также выезд, подъезд к складам на 93-м км (альтернатива — заезд и выезд через ул. Трудовая);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— два съезда к складам и выезд на 103-м км МКАД (альтернатива — через съезд с МКАД в квартал Абрамцево).
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#дороги
#трафик движения
#мкад
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ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать
28 декабря 2024, 15:43

Фото: iStock/Kurgenc

Жить в государстве со статусом ПМЖ означает пользоваться всеми социальными преференциями наравне с гражданами, есть лишь некоторые ограничения. О том, как получить ПМЖ, в каких странах это можно сделать по упрощённой программе, а также куда лучше переехать на ПМЖ, читайте в материале «Радио 1».


Что такое ПМЖ



ПМЖ или постоянное место жительства — это юридический статус физического лица, который даёт право бессрочно или в течение продолжительного периода времени проживать в государстве. Для получения документа иностранцу необходимо выполнить условия беспрерывной оседлости и подтвердить факт состоявшейся интеграции в общество через семейные связи или стабильную доходную деятельность по месту резиденции.

Статус ПМЖ даёт право заниматься любой деятельностью в стране. Документ, подтверждающий данный статус, действует бессрочно или от 5, 10 лет с автоматическим продлением по запросу иностранца.


Как получить ПМЖ и сколько ждать готовности



Чтобы оформить ПМЖ, необходимо открыть национальную долгосрочную визу, получить ВНЖ на основании официально задекларированной трудовой или коммерческой деятельности на территории государства. Существуют базовые требования к соискателю: наличие официального дохода и места жительства на территории государства. Статус можно оформить в территориальных госорганах, занимающихся делами иностранцев.

Многие страны предоставляют отдельным категориям иностранцев возможность оформить ПМЖ без требований к открытию визы или проживанию по полученному ВНЖ. Так, бывшие граждане государства, лица, доказавшие этническую принадлежность, и крупные инвесторы, как правило, приобретают ПМЖ по ускоренной программе.

В большинстве стран мира законодательство позволяет запросить статус резидента после пяти лет непрерывного пребывания на территории государства.


Особенности ПМЖ


ПМЖ — это статус иностранца, который подтверждает его успешную интеграцию в местное общество. Лицо, выполнившее все условия, может претендовать на получение гражданства или продолжать жить в стране по имеющемуся документу. Резиденту не нужно постоянно подтверждать цель пребывания в стране и доходы, как в случае с видом на жительство.

Оформить несколько ПМЖ теоретически можно, законодательных ограничений на этот счёт нет. Однако, для получения и сохранения статуса от иностранца может потребоваться доказательство фактического проживания.

Получить статус резидента двух стран одновременно возможно и по происхождению. Для лиц, которые имеют родственников среди бывших или нынешних граждан, действуют упрощенные условия приобретения ПМЖ, без требований к фактическому проживанию на территории государства.

Права, которые имеет мигрант со статусом ПМЖ, действуют как в стране проживания, так и на территории союзных государств. Резидент может претендовать на медицинские, образовательные и социальные услуги на бесплатной или льготной основе; для него доступны рынок труда, банковский сервис и государственные преференции при открытии бизнеса; он может свободно путешествовать по странам, участвующим в союзных объединениях с государством, выдавшим ПМЖ; он имеет право проживать вместе со своей семьёй в стране, предоставившей ПМЖ (иммиграция супругов, детей, а также иждивенцев резидента).

ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения
ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения

Однако, у этого статуса есть и свои недостатки. Так, иностранец не может принимать участие в выборах, претендовать на должность в государственных структурах, не может работать в сфере национальной безопасности, не имеет доступа к консульской защите государства за границей, а также может лишиться статуса при длительном отсутствии в стране.


Кто может получить ПМЖ



Статус ПМЖ могут получить следующие категории соискателей:
  • бывшие граждане и их потомки;
  • резиденты, прожившие в государстве определенный срок (трудовые мигранты, беженцы, предприниматели, научные деятели);
  • лица без гражданства (на условиях, предусмотренных местным законодательством);
  • супруги, дети и близкие родственники резидентов, имеющих статус ПМЖ;
  • лица, имеющие награды за особые заслуги перед государством;
  • крупные инвесторы.

В каких странах можно получить ПМЖ по упрощённой программе



В некоторых странах быстрое получение статуса постоянного резидента доступно в рамках правительственных инвестиционных программ. Так называемые «золотые визы» выдаются иностранцам после крупных денежных вложений в государственный фонд или недвижимость. Цена получения документа зависит от социальной или экономической значимости финансируемого объекта. Наиболее популярные иммиграционные программы получения ПМЖ в таких странах: Турция, Таиланд, Канада, Кипр, Мальта, Маврикий, ОАЭ, Испания, Португалия, Болгария.


Где лучше жить на ПМЖ



По данным мировых рейтингов в области экономики, науки, бизнеса, человеческого развития и качества жизни населения, лучшими странами для долгосрочного проживания являются:
  1. Швейцария, одна из самых богатых стран мира с развитой экономикой и высокой покупательской способностью жителей. Из всех преимуществ государства мигранты отмечают безопасность и политическую стабильность. Как правило, выходцы из стран, не входящих в состав Евросоюза или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), могут получить ПМЖ после 10 лет проживания в стране по временному удостоверению, равно как и гражданство. Сбор за оформление ПМЖ составляет 102 евро.
  2. Канада — крупнейшее, высокоразвитое государство Северной Америки, оно лидирует в сфере социального развития, экономики и образования. В Канаде разработаны квотируемые иммиграционные программы быстрого получения ПМЖ от одного до трёх лет, предусмотренные для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и родственников резидентов. Стоимость документа — 1000— 2000 евро.
  3. Германия является одной из самых востребованных стран мира среди трудовых мигрантов, деятелей искусства, а также иностранных учёных, которых привлекает прогрессивная научно-исследовательская инфраструктура государства. Немецкие программы поддержки инновационных бизнес-проектов позволяют быстро открыть собственное дело при отсутствии налогообложения на начальном этапе развития компании. ПМЖ могут получить лица, непрерывно проживающие в государстве по ВНЖ от пяти лет. Стоимость пошлины за обработку запроса составляет 113 евро.
  4. США имеет самый высокий показатель ВВП, согласно ежегодному рейтингу Всемирного банка, лидер в научно-исследовательской активности, в сфере высшего образования и здравоохранения. ПМЖ в США — это так называемая «Зелёная карта», которую можно получить через бизнес, трудоустройство или брак с гражданином США. Крупные инвестиции в экономику страны на сумму от 800 000 долларов также дают право на оформление «Зелёной карты». Ещё один вариант приобретения документа — участие в лотерее (в рамках государственной программы выдаётся до 50 тыс. «Зелёных карт» ежегодно). Иммиграционный сбор составляет 220 долларов.
  5. Австралия демонстрирует стабильный рост ВВП, высокий индекс человеческого развития и экономики. Иммиграционные программы позволяют приобрести вид на жительство (резидентскую визу) уже через 2—5 лет легального проживания в государстве. Стоимость оформления документа стартует от 200 евро, всё зависит от оснований для переезда.

Фото: iStock/Gwengoat



Куда легче всего попасть на ПМЖ



Легче всего оформить постоянное резидентство в странах с лояльной иммиграционной политикой, программами быстрого приобретения ПМЖ за инвестиции, с упрощёнными условиями оседлости и трудоустройства или ведения бизнеса.

Ниже приведен список стран, куда проще уехать на ПМЖ:
  1. Черногория – это развивающаяся страна, которая имеет перспективы присоединения к ЕС в 2025 году, создаёт наиболее привлекательные условия для иммиграции бизнесменов. Лояльная визовая политика страны позволяет быстро и недорого оформить ВНЖ, после пятилетнего периода оседлости можно получить ПМЖ.
  2. Аргентина демонстрирует самые высокие показатели роста ВВП и имеет самый высокий индекс человеческого развития среди государств Латинской Америки. Все жители страны имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и образование. Чтобы получить ПМЖ, достаточно прожить в республике 2—3 года по временному удостоверению личности. Сбор за предоставление статуса — от 280 евро.
  3. Мальта, островное государство, находится в топ-10 мировых лидеров в сфере экологии, безопасности. В стране хорошо развита медицина, наблюдается стабильный рост внутреннего валового продукта. Соискателю, прошедшему успешную интеграцию в общество, можно оформить ПМЖ после пяти лет проживания в стране со статусом ВНЖ. Крупные инвестиции в гособлигации и недвижимость дают право получить статус бессрочного резидента за полгода.
  4. Мексика имеет одну из самых сильных экономик Латинской Америки и занимает 16-ю позицию в мире по показателю ВВП. В отличие от США в Мексике невысокие цены на жилье и потребительские товары. Чтобы стать постоянным резидентом государства, следует прожить на его территории от четырёх лет. Документ действует бессрочно, стоимость иммиграционного сбора начинается от 80 евро.
  5. Эквадор — аграрно-индустриальная латиноамериканская страна, которая активно развивается благодаря укреплению внешнеэкономических связей с Канадой, США и Евросоюзом. За последние пять лет показатель ВВП государства поднялся до рекордных значений и демонстрирует тенденцию к росту — свыше 100 млрд долларов. В стране хорошая экология, относительно низкие цены на товары, высокий уровень здравоохранения. Для оформления статуса бессрочного резидента иностранцу достаточно подтвердить факт легального проживания в Эквадоре от 21 месяца. Сбор за ходатайство — 50 долларов, выдачу документа — 500 долларов.
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Подмосковный травматолог Иманалиев рассказал, как правильно падать зимой
28 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock / Ivan-balvan

Зимой учащаются случаи травматизма, однако падение на улице можно предупредить, заявил травматолог Дзержинской больницы Эрлан Иманалиев. Он также рассказал, что делать, если неприятность всё-таки случилась.
Наиболее уязвимы в условиях гололедицы пожилые люди. Из-за возрастных изменений в организме, влияющих на координацию, равновесие и прочность костей, падения нередко приводят к тяжёлым переломам, отметил врач.
«Чтобы снизить риск падений, выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве. Используйте противоскользящие накладки, избегайте подъёмов по ступеням, а также улиц с наклоном. Старайтесь держаться за что-то, если есть такая возможность», – посоветовал врач.
По его словам, передвигаться по дороге следует медленно, небольшими шагами, становиться сразу на всю ступню, а не на носок.
«Если вы потеряли равновесие и падаете, постарайтесь присесть или сгруппироваться, чтобы встретиться с землёй боком, плечом и предплечьем. Падение на спину чревато повреждением позвоночника и черепно-мозговой травмой. При падении назад прижмите подбородок к груди и раскиньте руки», – подчеркнул Иманалиев.
Он также отметил, что при падении вперёд ни в коем случае нельзя пытаться затормозить вытянутыми руками. Это часто приводит к переломам конечностей. Поэтому руки должны быть немного согнуты.

После падения следует приподнять голову, пошевелить руками и ногами, оценить свои ощущения. Подниматься нужно только при отсутствии острой боли, заключил Эрлан Иманалиев.

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#зима
#гололёд
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Щёлкове открыли новый детский сад на 220 мест
28 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый детский сад «Космос», рассчитанный на 220 воспитанников, открыли на Школьной улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь есть всё необходимое и самое современное для комплексного развития детей. В новом детском саду будет сформировано одиннадцать групп для детей от полутора до семи лет», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроено девять площадок для игр и одна большая для спортивных занятий, установлены теневые навесы.

Отмечается, что в детском саду будет работать театральная студия, а ещё здесь впервые в Щёлкове запустят движение «Юнармия для дошкольников».

В честь открытия детского сада там провели новогодний праздник, а в штатном режиме учреждение заработает в январе.

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#детсад
#щёлково
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Шеф-повар рассказал, когда в России придумали всем известное меню на Новый год
Шеф-повар Пискунов: оливье и сельдь под шубой стали популярными в 60-х годах
28 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/DronG

Оливье, селедка под шубой, мимоза и другие майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола в конце 60-х годов XX века, когда в свободной продаже появился готовый майонез. Об этом рассказал известный кулинар, шеф-повар и автор трехтомника о русской кухне Влад Пискунов.
«Обязательно есть всем известные майонезные салаты: оливье, мимоза, селедка под шубой. <…> Несмотря на то, что майонезные салаты известны еще с XIX века, хоть и под другими названиями, по-настоящему народными и популярными они стали только тогда, когда в свободной продаже появился готовый майонез. В Москве это примерно конец 60-х годов прошлого века», — пояснил он в интервью RT.
В то же время педиатр «СМ-Клиники» рассказала, какими новогодними блюдами не стоит угощать детей. В беседе с «Газетой.Ru» она предупредила, что ребенку до 3-5 лет нельзя давать блюда с икрой, так как она может иметь паразитов или вызвать аллергию. По той же причине не нужно угощать детей медом, который к тому же связан с риском заражения ботулизмом, как и консервированные огурцы, помидоры и грибы.
«Главный совет — не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий», — подчеркнула детский врач.
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#ночь
#врач
#огурцы
#блюда
#интервью
#педиатр
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Психиатр рассказал, как справляться с ПТСР
Психолог Мухамадиева: ПТСР лечится комплексным подходом
28 декабря 2024, 15:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее, в том числе, у вернувшихся с СВО бойцов, лечится комплексным подходом — психологическим, медицинским и социальным. Об этом заявила медицинский психолог отделения медико-психологической помощи РКПБ Гузель Мухамадиева. По ее словам, при выявлении тревожных признаков следует сразу обращаться за помощью к специалистам.
«Главное, что важно для всех, — это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру, падает уровень функционирования — эмоциональное и физическое состояние не такое, как было раньше», — пояснила она в беседе с «Татар-информом».
Вместе с тем завотделения, психиатр Раиль Гарипов поделился, что чаще всего к ним обращаются с жалобами на ночные крики, разговоры, просыпания, бессонницу и кошмары. Врач напомнил о «золотой фразе» для людей с ПТСР: «Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию», и рассказал об истории одного из пациентов, который вернувшись с СВО устроился в такси.
«Состояние изменилось во время празднования Дня города. Этот праздник мы отмечаем достаточно шикарно. В этот день он работал в такси. Начался салют — в это время ему в голову пришли картинки боевых действий. Сразу рефлекторно он начал прятать голову под руль, потому что вновь возникли ощущения, что он оказался в зоне боевых действий под обстрелом», — рассказал психиатр.
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