В Подмосковье за год выявили около 4 тыс. нарушений в деятельности такси

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около четырёх тысяч нарушений, связанных с таксомоторной деятельностью, выявили в Московской области с начала текущего года, основные нарушения связаны с техосмотром машин и медосмотром водителей, а также с нормативным видом автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За год было проверено более 23 тысяч автомобилей. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении технического и медицинского осмотров, а также отсутствие фонаря оранжевого цвета», — говорится в сообщении.Глава областного Минтранса Алексей Гержик отметил, что общее количество нарушений в таксомоторной сфере снизилось на семь процентов по сравнению с показателями предыдущего года.
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Лев Каштанов