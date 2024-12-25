В Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о том, что 26 декабря в стране будет объявлен траур. Это решение принято в связи с трагическими событиями, произошедшими в республике. В этот день будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия. Алиев выразил соболезнования всем, кто пострадал в результате этих событий.