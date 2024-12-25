В Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В подмосковный Минтранс за 2024 год через региональный портал госуслуг поступило более 96 тыс. заявлений на предоставление и аннулирование разрешения на такси. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Услуги, связанные с работой такси, стали вторыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством.
Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья.
Для получения разрешения перевозчику нужно обязательно находиться на учёте в налоговом органе региона и быть зарегистрированным на его территории. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основное требование к автомобилю - экологический класс не ниже ЕВРО 5.
Кроме того, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси. Это белый кузов, полосы жёлтого и серого цветов, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.
Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые частые вопросы о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявлений.
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«Из всех заявлений 80%, то есть свыше 76 тыс., получили положительное решение. Всего сегодня в Подмосковье работают около 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков. При этом число разрешений, которые выдаёт министерство, постоянно растет. По сравнению с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 20%, то есть на 20 тысяч обращений», - пояснили в ведомстве.
Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья.
Для получения разрешения перевозчику нужно обязательно находиться на учёте в налоговом органе региона и быть зарегистрированным на его территории. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основное требование к автомобилю - экологический класс не ниже ЕВРО 5.
Кроме того, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси. Это белый кузов, полосы жёлтого и серого цветов, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.
Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые частые вопросы о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявлений.
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Лора Луганская