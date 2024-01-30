В Подмосковье за неделю эвакуировали около 3 тыс неправильно припаркованных машин

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров
Около 3 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки, эвакуировали на штрафные стоянки с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю было перемещено 2847 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. По сравнению с предыдущей неделей таких машин стало на 67 больше», — отметили в министерстве.Больше всего машин эвакуировали с улиц Красногорска — 338, второе место антирейтинга заняли Мытищи, откуда увезли 278 неправильно припаркованных машин. На третьем месте Ленинский округ с 210 эвакуированными автомобилями. В пятёрку вошли также Котельники (208 машин) и Долгопрудный (178 машин).
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