Выделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов и осложнила жизнь автомобилистам

Фото: Ирина Мальцева
Жители Московской области и приезжие оценивают целесообразность введения выделенной полосы для общественного транспорта на федеральной трассе М-7 «Волга» в Балашихе. В качестве эксперимента она заработала с января. В Москве и области считают, что полоса позволит улучшить работу межрегиональных маршрутов, сократить время в пути для более чем 70 тыс пассажиров, а автобусы не будут стоять в пробках.
Житель микрорайона Сакраменто Даниил Зобо ежедневно ездит по маршруту от торгового центра «Контур» в Балашихе до метро Новогиреево. Он считает, что выделенная полоса очень удобна для пассажиров общественного транспорта
По словам замглавы администрации Балашихи Алексея Ковалёва, уже сейчас от тех, кто пользуются общественным транспортом, поступает много положительных отзывов. Однако некоторые автолюбители считают, что выделенки приводят к дополнительным пробкам на шоссе, так как автодорога изначально не проектировалась под них.
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«Если у тебя нет машины, очень удобно ехать по ней. Я оценил. Многие, как и я раньше, долго добирались по пробкам от Балашихи до Москвы и обратно. Сейчас время в пути сократилось, едем почти в два раза быстрее», – отметил Даниил.
«Знаю, что, по признанию автолюбителей, выделенная полоса создаёт проблемы и приводит к заторам. Но при этом она даёт действительно большое преимущество общественному транспорту и десяткам тысяч жителей городского округа», – сказал Ковалёв.Как отметили в региональном Минтрансе, на заторы также влияют недобросовестные водители, нарушающие ПДД. А общественный транспорт на этом участке стал двигаться быстрее.
«В среднем время пути автобуса сократилось на 10 минут, а у автомобилистов увеличилось примерно на 5-7 минут», – сообщили в ведомстве.Эксперимент с выделенкой проводится по инициативе Минтранса Подмосковья и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он продлится как минимум до конца зимы.
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Лора Луганская