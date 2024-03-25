В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работу светофоров на четырёх подмосковных перекрёстках сделали эффективнее специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе, модернизация коснулась регулировки движения в Химках, Богородском округе, Подольске и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В частности, в Химках была оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Бабакина и Молодёжной: здесь были разделены направления движения и введён вечерний режим работы светофора, кроме того, движение по прямой в сторону области было совмещено с правым поворотом», — отмечается в сообщении.В Богородском округе была увеличена пешеходная фаза светофора, регулирующего движение на улице 3-го Интернационала в деревне Ельня. В Красногорске на перекрёстке Волоколамского шоссе с Полевой улицей увеличили время выезда на шоссе. А в деревне Бородино городского округа Подольск светофор, расположенный у остановки «Стройматериалы», стал оставлять больше времени для проезда прямо по Варшавскому шоссе.
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