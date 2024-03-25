В пяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки и светофоры

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по приведению в порядок объектов дорожной сети провели в пяти округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В частности, дорожники установили новый знак на Теремецкой улице в деревне Ивановское городского округа Ступино, перенесли некорректно расположенный знак на Вокзальной улице в деревне Павловское округа Домодедово и починили светофор на улице Гагарина в Чехове», — говорится в сообщении.Кроме того, работники Мосавтодора устранили сильное подтопление на Трёхгорной улице в одинцовском посёлке Трёхгорка и отремонтировали «лежачего полицейского» в селе Спасс Волоколамского городского округа.
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