В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с лужами на дорогах

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Борьба с лужами на дорогах Московской области станет системной и будет вестись по принципу ямочного ремонта. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Для оперативного устранения луж будет проводиться ежедневное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг и сбор жалоб жителей. На выполнение мероприятий по устранению лужи будет даваться три дня. И мы с этого года приступаем и будем это делать в режиме «было – стало», — сказал Гержик.Он добавил, что ремонтники должны будут самостоятельно выбрать меры для устранения лужи. Это может быть прочистка ливневой канализации, разрытие канавы, разгон лучи щетками или использование мотопомп. Фиксация лужи и результат работ по её ликвидации будет проводиться по системе контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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Лев Каштанов