В Подмосковье за ночь очистили от снега 15 тысяч км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 15 тысяч километров дорог очистили от снега и обработали противогололёдными реагентами в Московской области в ночь на четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во время ночного дежурства к работам были привлечены около 1,2 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 800 единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.Из-за циклона «Ольга» за сутки сугробы в регионе выросли на 12 сантиметров. Осадки ожидаются и сегодня. Сейчас расчистка и обработка дорог от наледи продолжается. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
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