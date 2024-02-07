В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек

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«В результате (дорожно-транспортного происшествия) один человек погиб, трое пострадали», — сообщил собеседник агентства.
Проблемы с движением сейчас наблюдаются во всём Московском регионе. Так, в самой столице сейчас восьмибалльные пробки. Всё из-за накрывшего Москву и Подмосковье снежного циклона «Ольга».
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