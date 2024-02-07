Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли

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В результате массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали восемнадцать человек, из которых двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Медики предоставили амбулаторную помощь одиннадцати пострадавшим, пять человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По уточненной информации пресс-службы, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
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