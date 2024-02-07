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Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли

Минздрав: двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли
07 февраля 2024, 23:22
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали восемнадцать человек, из которых двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

Столкновение более чем сорока автомобилей произошло приблизительно в 14:40 в Ступинском районе Московской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Всего 18 человек получили ранения, двое из них скончались.

Медики предоставили амбулаторную помощь одиннадцати пострадавшим, пять человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По уточненной информации пресс-службы, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома
В Челябинске 15-летняя школьница выпала из окна 20-го этажа
07 февраля 2024, 22:41

Фото: istock / KrimKate

В Челябинске 15-летняя девочка выпала из квартиры на 20-м этаже многоэтажного здания в микрорайоне «Академ Riverside» на Университетской Набережной. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала очевидица, школьницу она заметила под окнами дома.

В настоящее время сотрудники МВВ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Отмечается, что школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. По предварительным данным, она приходила в гости к кому-то из знакомых.

Известно, что девочка росла в благополучной семье.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#школьница
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В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды
Shot: 80-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации с ожогами из-за халата
07 февраля 2024, 22:17

Фото: istock / DarthArt

В Москве 80-летняя пенсионерка попала в реанимацию с ожогами 90% тела после загоревшегося на ней халата. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, москвичка готовила еду на кухне в квартире на Симферопольском проезде. В какой-то момент она слишком близко подошла к плите случайно задела конфорку халатом. Изделие моментально загорелось. Пенсионерка попыталась потушить одежду, но ничего не вышло. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Спасатели выбили дверь и обнаружили, что огонь охватил мебель на кухне и коридоре. Женщина к тому моменту получила 90 процентов ожогов тела. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, за ее жизнь бороться медики.

Ранее причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пенсионерка
#медики
#пожар
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Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили
Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей
07 февраля 2024, 21:56

Фото: istock / RamonCast

Мощный взрыв, который напугал жителей Ижевска, произошел из-за штатных испытаний на Воткинском заводе, производящем технику военного и гражданского назначения. Об этом изданию ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района.

Там пояснили, что громкий хлопок, слышный на всю округу, не является ЧП.

«Это плановое мероприятие», — рассказали в Воткинском заводе.
Сообщения о взрыве стали появляться вечером 7 февраля. Пользователи социальных сетей рассказали, что заметили столб огня и дыма.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мужчина в пьяном угаре дважды вонзил нож в грудь сыну и попал под следствие
В Краснодарском крае мужчина зарезал сына во время ссоры из-за алкоголя
07 февраля 2024, 20:46

Фото: istock / tiero

В Краснодарском крае 53-летний мужчина обвиняется в убийстве 25-летнего сына. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 4 февраля отец с сыном распивали алкогольные напитки в частном доме на улице Крайней в станице Воронежской. Причиной их ссоры также стал алкоголь. Отец схватил нож и дважды ударил сына в грудную клетку. Мужчину обнаружили без признаков жизни соседи, они и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Отец признал свою вину. В отношении краснодарца возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи собираются ходатайствовать о помещении обвиняемого в Следственный изолятор.

До этого сообщалось, что в Московской области совершили тройное убийство пенсионерок. О первых версиях преступления читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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В Белгороде во время ракетной опасности система ПВО сбила пять целей
Гладков: на подлете к Белгороду система ПВО сбила пять воздушных целей
07 февраля 2024, 20:38

Фото: сайт Крмеля

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу сбили пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал. Информация по разрушения уточняется.

«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в 1 МКД, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении», - написал Гладков
Также в Белгородском районе в двух частных домовладениях пробило кровлю и посекло три машины.

На месте работают экстренные службы. Отмечается, что сигнал ракетной опасности в регионе отмене.

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#губернатор
#мкд
#машины
#информация
#Вячеслав Гладков
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В Крыму отца-педофила приговорили к 20 годам колонии
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
07 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/juriskraulis

Суд вынес приговор крымчанину, который на протяжении 11 лет насиловал старшую дочь, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, крымчанин совершал сексуальные преступления в отношении своей старшей дочери на протяжении 11 лет. На момент первого преступного деяния в отношении ребёнка, девочке исполнилось семь лет. Рассказала о случившемся она только тогда, когда достигла совершеннолетия и переехала от своих родителей.

При этом, после того, как из дома уехала старшая дочь, отец-педофил переключился на 10-летнюю младшую дочь.

«Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года», — сообщили в крымском Следственном комитете.

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#крым
#педофилия
#суд
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Подмосковный Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовой аварии на трассе «Дон»
07 февраля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«По предварительной информации, в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Ещё семерых доставляют в стационары Московской области. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф», – сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
Ранее в Главном управлении МВД России по Московской области информировали, что массовая авария с участием 29 автомобилей произошла в среду днём на 86-м километре трассы «Дон». По сведениям ведомства, погиб один человек, ещё трое пострадали.

В Московский регион пришёл циклон «Ольга», который принес сильные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до середины ночи четверга.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#трасса
#дтп
#авария
#автомобили
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На трассе «Холмогоры» произошло 11 аварий с участием более 20 автомобилей
07 февраля 2024, 18:24

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

На трассе М-8 в городском округе Пушкино зафиксирована серия автоаварий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«На 40-м и 51-м км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло сразу 11 ДТП. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено более 20 транспортных средств», – сказали в пресс-службе подмосковном главке.
Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о массовой аварии на 86-м км трассы «Дон» в городском округе Ступино. Там одновременно столкнулось 29 автомобилей.

В Московский регион пришёл циклон «Ольга», который принес сильные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до середины ночи четверга.

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#дтп
#авария
#трасса
#пушкинский округ
#мвд московской области
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович
07 февраля 2024, 18:08

Фото: iStock/djedzura

Угнанную машину убитой в Подмосковье пенсионерки Светланы Филанович обнаружили в 37 километрах от места убийства, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 7 февраля в частном доме в подмосковной деревне Свитино обнаружили трупы трёх жестоко убитых пенсионерок.

Позже выяснилось, что одна из них — владелица завода ТИАЛ 64-летняя Светлана Филанович, а две другие — её 67-летнии подруги — сёстры-близняшки. Предварительно, женщин застрелили ещё 5 февраля. Преступники также вынесли из дома драгоценности, документы и угнали автомобиль.

Угнанная машина Филанович была обнаружена в 37 километрах от места убийства. Преступников продолжает разыскивать полиция.

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#подмосковье
#угон
#убийство
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