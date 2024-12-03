В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах

Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород заняли топ-5 в рейтинге городов, где больше всего потратят денег на украшение общественных пространств к Новому году. К соответствующим выводам пришло исследование «Тендерплан», где были проанализированы госзакупки к зимнему празднику в 16 крупнейших городах России.