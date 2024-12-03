В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Жители Московской области в течение пятого сезона кикшеринга совершили более 19,5 млн поездок на арендованных электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Прошедший сезон был одним из самых продолжительных – он начался в конце марта и завершился в конце ноября.
По данным министерства, самым популярным месяцем среди пользователей оказался сентябрь, на который пришлось 3,7 млн поездок.
В среднем продолжительность аренды составляла 10 минут, средняя дистанция – 3 км. Максимально пройденное за одну аренду расстояние составило 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне отмечены в восьми городских округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.
Сервис кикшеринга в 2024 году работал в 41 округе в Московской области. Для аренды было доступно более 28 тыс. электросамокатов.
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«Электросамокаты в Подмосковье становятся всё популярнее. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, железнодорожной станции, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами. По сравнению с первым годом запуска сервиса количество поездок увеличилось более чем в 100 раз. В 2020 году электросамокатами воспользовались 175 тыс. раз, а в этом году – уже 19,6 млн», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным министерства, самым популярным месяцем среди пользователей оказался сентябрь, на который пришлось 3,7 млн поездок.
В среднем продолжительность аренды составляла 10 минут, средняя дистанция – 3 км. Максимально пройденное за одну аренду расстояние составило 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне отмечены в восьми городских округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.
Сервис кикшеринга в 2024 году работал в 41 округе в Московской области. Для аренды было доступно более 28 тыс. электросамокатов.
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Лора Луганская