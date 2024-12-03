В Подмосковье установили дополнительные знаки на 185 участках дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На 185 участках региональных дорог Московской области завершилась установка 300 Г-опор для знаков, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Новые Г-опоры были установлены в 30 городских округах на 185 участках дорог. Чаще всего на таких опорах над проезжей частью дублируют знак «Пешеходный переход», чтобы дополнительно привлечь внимание автомобилистов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что больше всего опор со знаками установили в Одинцовском городском округе — там ими оборудовали 21 участок дорог. Кроме того, в топ-3 округов по этому показателю вошли Коломна и Щёлково.
В министерстве также напомнили, что ранее на региональных подмосковных дорогах было установлено 2 тысячи катафотов и обустроено 40 комплектов шумовых полос.
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Лев Каштанов