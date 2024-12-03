В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Ленинском районе в рамках реконструкции Каширского шоссе завершилось нанесение дорожной разметки на проезжую часть разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, включающее возведение двух путепроводов — над Каширским шоссе и дорогой А-105. В настоящее время рабочие занимаются устройством плиты проезжей части путепровода через дорогу А-105, устанавливают несъёмную опалубку. На путепроводе над Каширским шоссе монтируют барьерное ограждение.«Рабочее движение по эстакаде планируется открыть в середине декабря. Дорога обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволит водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Открытие движения по развязке запланировано в первом квартале 2025 года. После этого автомобилисты получат возможность без светофоров выезжать с Каширского шоссе и дороги А-105 на Володарское шоссе, а также удобно добираться до Москвы и области. В результате время в пути сократится примерно на 20 минут.
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Дайана Хусинова