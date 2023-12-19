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В Подмосковье зафиксировали пять новых видов залетных птиц

19 декабря 2023, 14:06
Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные натуралисты заметили в регионы новые виды залетных птиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье специалисты орнитологи подвели итоги года по залетным видам птиц, которых не были замечены ранее.

«<…>В этом году бердвочерами в нашем регионе были замечены залетные виды птиц, которые ранее у нас не отмечались. Информация о таких пернатых гостях очень важна для орнитологов, ведь они изучают факторы, влияющие на миграцию птиц, изменение их популяций и возможность расселения в другие регионы<…>Информация о новых местах гнездования, залетных и редких видах птиц необходима не только ученым, но и нам, опираясь на наблюдения, наши специалисты учитывают такие данные при подготовке четвертого издания Красной книги Московской области», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Стоит отметить, что новые виды были замечены в городских округах Талдомский, Шаховская, Дмитровский, Истра и Сергиев Посад.это могильник, дымчатый коршун, короткоклювый гуменник, луговая тиркушка и кольцеклювая чайка.

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#птицы
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Число многодетных семей в Московской области за 10 лет выросло в 3,5 раза
19 декабря 2023, 14:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области сегодня проживают около 108 тыс многодетных семей. Число в Подмосковье по сравнению с 2013 годов выросло более чем в 3,5 раза. Такие данные привела министр социального развития Людмила Болатаева.
«Всего у нас в Подмосковье проживают 1,2 млн семей, воспитывающих более 1,6 млн детей и подростков. Мы гордимся нашими многодетными семьями. Ещё в 2013 году в регионе было зарегистрировано 30,7 тыс таких семей. Сегодня цифра выросла более чем в 3,5 раза, и теперь в Подмосковье – 108 тыс многодетных семей», – рассказала Болатаева в интервью РИА Новости.
Министр напомнила, что в регионе действует эффективная поддержка семей с детьми. «В этом году по поручению губернатора мы увеличили выплату на школьную форму до 10 тыс рублей многодетным семьям с низкими доходами. Также такие семьи, где ребёнок идёт в первый класс, получают у нас рюкзак со всеми школьными принадлежностями», – добавила Болатаева.

Она напомнила, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

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#подмосковье
#московская область
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Хинштейн высказался об избиении инвалида-участника СВО на парковке
Хинштейн: избившие инвалида СВО мужчины из Lexus потеряли связь с реальностью
19 декабря 2023, 14:07

Фото: istock / Konstantin Aksenov

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал инцидент с избиением ветерана специальной военной операции в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Некоторые персонажи утратили связь с реальностью и минимальное представление о человечности. Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, — это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом», — написал депутат.
Шокирующий инцидент произошел вечером 18 декабря в Биржевом переулке. 40-летний участник спецоперации увидел автомобиль марки Lexus, частично припаркованный на тротуаре. Мужчина сделал замечание двоим горожанам, которые находили рядом с машиной. Замечание обернулось дракой. Мужчины побили инвалида и скрылись. Позже их задержали, возбуждено уголовное дело.

Хинштейн выразил надежду, что суд справедливо накажет виновников и поможет гражданам осознать свою вину.

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#уголовное дело
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Брынцалов исполнит пожелания двух юных участниц благотворительной акции «Ёлка желаний»
19 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» в Реутове, сообщили в пресс-службе регионального парламента. В этом году на новогоднее дерево повесили 235 шариков с пожеланиями детей участников спецоперации.
«Ребятам сейчас нелегко. Они вместе с мамами ждут своих отцов, переживают за них. И так хочется, чтобы в Новый год грусть на их лицах сменилась счастливой улыбкой», - сказал Брынцалов.
Он снял с ёлки два шарика с пожеланиями от девочек.
«Александра хочет большой набор книг, а для младшего брата – девятилетнего Глеба – она попросила шахматы. Так же поступила и Карина, которая к своим добавила пожелания от братьев Артёма и Романа. Девочка мечтает о сертификате в магазин косметики. А мальчишкам попросила игрушечную железную дорогу и машину на пульте управления», – рассказал политик.
Вместе со спикером регионального парламента шарики с желаниями сняли с волшебной ёлки представители бизнес-сообщества Реутова. Они обещали исполнить пожелания всех ребят.

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#московская область
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Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет самолетов
19 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto/Sitikka

Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет самолетов
В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский был введён план «Ковер», писал тг-канал Baza. Были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Все самолеты направлялись в Шереметьево. По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны. План «Ковер» объявляется, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.

Также сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.

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#общество
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Уроки труда станут обязательными в российских школах с 1 сентября 2024 года
Путин подписал закон о введении обязательного урока труда в школах
19 декабря 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября 2024 года. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно сообщению, обязательные уроки труда будут проводиться для учеников начальных и средних классов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявлял, что такое решение повлияет на возвращение престижа рабочим специальностям. В российские школы вернутся слесарное и столярное дела, кройка, шитье.

Путин также подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение запрета на использование телефонах в школах, отмечал, что такая инициатива повысит качество образования и авторитет учителя.

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«Кристалл» выиграл у Jagermeister в суде дело о запрете продажи биттеров
19 декабря 2023, 13:24

Фото: iStock/Michał Chodyra

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Mast-Jagermeister к калужскому заводу «Кристалл».
Mast-Jagermeister проиграл в суде калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» и сети WineStyle по иску на 197 млн рублей.
РИА Новости сообщает, что арбитражный суд Москвы отклонил требования производителя алкоголя из Германии о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler.

Правообладатель на бренд Jagermeister нашёл стиль оформления бутылок и этикеток похожим на свой и потребовал 197 млн рублей компенсации за нарушение прав.

Калужский «Кристалл» заявил, что названия немецких и отечественных биттеров по графике, фонетике и семантике различны, а оформление этикеток традиционно для биттеров.

Также ответчик заявил, что потребитель не может по ошибке купить продукт, который в 3 раза дешевле продукта Mast-Jagermeister.

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#новости
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Военный отказался ехать в зону СВО и получил срок
На Сахалине суд приговорил военнослужащие го к колонии за отказ ехать на СВО
19 декабря 2023, 13:08

Фото: istock / Michał Chodyra

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который оказался ехать в зону специальной военной операции. Мужчину приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает «Лента.ру».
Военного признали виновным по статье 332 («Неисполнение приказа») УК РФ.

По информации следствия, осужденного по приказу командира хотели отправить в зону СВО, но военнослужащий оказался это делать. Мужчина сказал это в присутствии других военных, что повлеко также другие отказы. До этого некоторые военные не решались на это, но после действий коллеги тоже решились на данный шаг.

До этого стало известно, Устроившего стрельбу в Некрасовке мужчину отправили под домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
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В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе заемщика от страхования
Рост ставки по ипотеке при отказе граждан от ее страхования ограничат с 1 июля
19 декабря 2023, 12:45

Фото: istock / gopixa

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рост процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказе заемщика от страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данная мера была предложена Центральным банком России и направлена на недопущение существенного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или расторжения договора.

В этих случаях кредитор будет иметь право увеличить процентную ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, которая действовал на момент заключения договора по таким же кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

Законопроект вступит в силу с 1 июля 2024 года. Он будет применяться к правовым отношениям, возникших из договоров, заключенных после этой даты.

Ранее Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичное жилье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ипотека
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Путин подписал закон об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников
Путин подписал закон об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров
19 декабря 2023, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату комиссий банкам при оплате ЖКХ для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке, передает ТАСС.
Согласно новому закону, теперь не будет сниматься комиссия за перечисление оплаты пенсионерами за коммунальные услуги. Также не будут начисляться пени за просроченную или неполную оплату с нуждающихся граждан. Перечень этих лиц будет составлен правительством России.

Путин также подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, появятся положения об уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет). Также предусматривается наказание в виде принудительных работ продолжительностью до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет.

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