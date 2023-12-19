В Подмосковье зафиксировали пять новых видов залетных птиц

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Подмосковные натуралисты заметили в регионы новые виды залетных птиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье специалисты орнитологи подвели итоги года по залетным видам птиц, которых не были замечены ранее.
Стоит отметить, что новые виды были замечены в городских округах Талдомский, Шаховская, Дмитровский, Истра и Сергиев Посад.это могильник, дымчатый коршун, короткоклювый гуменник, луговая тиркушка и кольцеклювая чайка.
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«<…>В этом году бердвочерами в нашем регионе были замечены залетные виды птиц, которые ранее у нас не отмечались. Информация о таких пернатых гостях очень важна для орнитологов, ведь они изучают факторы, влияющие на миграцию птиц, изменение их популяций и возможность расселения в другие регионы<…>Информация о новых местах гнездования, залетных и редких видах птиц необходима не только ученым, но и нам, опираясь на наблюдения, наши специалисты учитывают такие данные при подготовке четвертого издания Красной книги Московской области», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева