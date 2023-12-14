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В Московской области стартовала ежегодная региональная акция «Покорми птиц»

14 декабря 2023, 14:55
Фото: Артем Морозов

Фото: Артем Морозов

Жители Подмосковья могут принять участие в региональная акция «Покорми птиц». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Подмосковья акция «Покорми птиц» проводится с 2018 года.

«Акция «Покорми птиц»— одно из самых массовых и любимых жителями нашего региона мероприятий в зимний период. <…> С каждым годом количество участников увеличивается, так в 2022 году около 20 тысяч жителей Подмосковья приняло участие в этом мероприятии, а в 2023 году уже около 140 тысяч человек. Предстоящий 2024 год не станет исключением, ждем от него нового рекорда», - поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Кроме этого, в Люберцах планируется установить вендингового устройства для продажи птичьего корма. В министерстве также напомнили, что при создании кормушки обязательно нужно ей делать бортики и крышу, чтобы корм не улетала при порывах ветра.

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Путин назвал главный залог успеха России
Путин: вера в великий русский народ является залогом успеха страны
14 декабря 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что залогом успеха России является вера в русский народ. Об этом он сказал в рамках подведения итогов года.
«И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе в 2000 году.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

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Протезами и слуховыми аппаратами в будущем году обеспечат 3,5 тыс жителей Подмосковья
14 декабря 2023, 16:22

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Около 2,5 тыс жителей Подмосковья обеспечены с начала года протезно-ортопедической помощью и бесплатными слуховыми аппаратами. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На следующий год мы выделили на такую услугу почти 113 млн рублей. Это позволит обеспечить помощью ещё 3,5 тыс льготников», – отметила Болатаева
Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям региона, не имеющим группы инвалидности.
 
Оформить льготу можно в дистанционном режиме, подав заявление на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
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Путин дал совет молодым людям в стиле Пушкина
Путин посоветовал молодёжи ставить перед собой амбициозные цели
14 декабря 2023, 16:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к народной пословице, когда его попросили дать совет молодым людям. Напомним, 14 декабря глава государства выступает в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
Во время блиц-опроса президент России призвал молодёжь беречь честь смолоду, думать о завтрашнем дне и ставить перед собой правильные цели. 
«Народная мудрость — береги честь смолоду. Сегодня надо думать о том, что будет завтра. Надо ставить перед собой амбициозные цели и задачи, которые могут казаться недостижимыми», — сказал глава государства. 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан. 

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#молодёжь
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В Электростали в зоне работы проблемной котельной «Восточная» налаживают внутридомовые системы
14 декабря 2023, 15:52

Фото: МинЖКХ МО

Администрация Электростали продолжает контролировать ситуацию с частной котельной «Восточная» и с отоплением в городе. Все запланированные работы по врезке заводской бойлерной выполнены, сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Температура теплоносителя соответствует утверждённому графику и составляет 81°С. Силами управляющих компаний города проводится наладка внутридомовых систем. Содействие также оказывают работники управляющих компаний ООО «Западное», МБУ «ЭКК» и АО «Северное», – написала Волкова в своём телеграм-канале.  
По её словам, специалисты делают всё возможное для скорейшего решения вопроса. Однако на сетях происходят порывы. 
«Они оперативно устраняются. Рабочие стараются выполнять ремонт без отключения жилого фонда от ресурса», – добавила глава муниципалитета. 
Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 
 
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#теплоснабжение
#электросталь
#подмосковье
#московская область
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Путин высказался о возможном запрете абортов в РФ
Путин: С запретами абортов нужно действовать аккуратно
14 декабря 2023, 15:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможного запрета абортов в стране. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«С запретами абортов нужно действовать аккуратно, антиалкогольная компания в своё время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах», - уточнил Путин. 

По его словам, в настоящий момент женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок. Он выразил уверенность в том, что там есть, над чем работать

Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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#итоги
#консультации
#конференция
#прямая линия
#путин
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Эколог Пешков: «По состоянию Волги целый комплекс должен быть»
14 декабря 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/UltraONEs

Заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил о том, что по сбережению и сохранению состояния Волги необходим целый комплекс мер.
При этом, он отметил, что очень серьёзной проблемой является обмеление реки, поскольку один из признаков неблагополучия всего бассейна.

«Тут достаточно сложный комплекс накопившихся за многие десятилетия проблем. Начиная с тех плотин, которые понастроили, и водохранилищ, которые понаделали. По Астраханской пойме: там пытаются сделать обводной канал. Он, безусловно, нужен, чтобы избежать обмеления Волги. Но это только небольшой кусок. По состоянию нашей реки Волги целый комплекс должен быть», — отметил в беседе с RT Пешков.

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#комплекс
#защита
#экология
#волга
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Бизнес-психолог назвала главную опасность недостижимых целей при планировании года
Бизнес-психолог объяснила, зачем нужно подводить личные итоги года
14 декабря 2023, 15:36

Фото: IStock/GaudiLab

Новый год – это время подведения итогов, в том числе личных. Бизнес-психолог и коуч Юлия Куликова-Цай в эфире «Радио 1» объяснила, зачем это нудно и как правильно ставить цели на будущий год.
По словам эксперта, подведение итогов нужно как большим компаниям, так и каждому человеку в отдельности. Это помогает проанализировать собственные трансформации.
«Итоги подводить нужно и важно, чтобы отслеживать динамику изменений как в профессиональной, так и в личной жизни. Но не нужно требовать от себя слишком много, важно трезво оценивать свои ресурсы и возможности», — сказала Куликова-Цай.
Коуч подчеркнула, что при планировании будущего года не нужно ставить для себя недостижимые цели. Также важно быть готовым к кризисным ситуациям и не требовать от себя больше, чем это возможно.
«Недостижимые цели очень быстро могут нас загнать в депрессивное состояние, где мы будем разувериваться в своих возможностях и в том, что мы можем достичь чего-то большего. Это будет еще большим мотивом, чтобы оправдывать себя. Нужно четко понимать, что могу, и чего я не могу», — отметила эксперт.
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#итоги
#новый год
#план
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Путин высказался за продление программы семейной ипотеки
14 декабря 2023, 15:30

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил за продление программы семейной ипотеки. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, но оно должно исходить из реальных возможностей бюджета», – уточнил Путин.
По его словам, этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Однако он подчеркнул, что важно обращать внимание на возможности российского государства. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан. 

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#прямая линия
#путин
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Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал предложение президента России Владимира Путина о распространении льготной ипотеки в новых российских регионах на вторичное жильё очень правильным.
«Это очень правильная мысль, надо решать проблемы сегодня. Важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и нужная вещь. Думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, в ближайшие годы изменит экономическую палитру страны», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.

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#президент
#путин
#ипотека
#льготы
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