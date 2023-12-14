В Московской области стартовала ежегодная региональная акция «Покорми птиц»

Фото: Артем Морозов
Жители Подмосковья могут принять участие в региональная акция «Покорми птиц». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Подмосковья акция «Покорми птиц» проводится с 2018 года.
Кроме этого, в Люберцах планируется установить вендингового устройства для продажи птичьего корма. В министерстве также напомнили, что при создании кормушки обязательно нужно ей делать бортики и крышу, чтобы корм не улетала при порывах ветра.
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«Акция «Покорми птиц»— одно из самых массовых и любимых жителями нашего региона мероприятий в зимний период. <…> С каждым годом количество участников увеличивается, так в 2022 году около 20 тысяч жителей Подмосковья приняло участие в этом мероприятии, а в 2023 году уже около 140 тысяч человек. Предстоящий 2024 год не станет исключением, ждем от него нового рекорда», - поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева