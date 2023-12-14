В ЛНР сотрудники МЧС спасли лебедей, вмёрзших в лед

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Сотрудники МЧС России в ЛНР спали лебедей, вмёрзших в лёд. Об этом ведомство сообщило 14 декабря в своём Телеграм-канале.
Речь идёт о пруде Больничный в городе Ровеньки. Причина, по которой лебеди с наступлением холодов не улетели в более теплый регион, неизвестна. С наступлением заморозков птицы, находящиеся в воде, вмёрзли в лёд.
На помощь лебедям пришли спасатели. На пруд прибыла десятая пожарно-спасательная часть регионального отделения МЧС. Сотрудник экстренной службы разрубили лёд, после чего добрались до птиц на резиновой лодке и освободили их из ледяного плена.
В настоящее время лебеди находятся в безопасности.
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На помощь лебедям пришли спасатели. На пруд прибыла десятая пожарно-спасательная часть регионального отделения МЧС. Сотрудник экстренной службы разрубили лёд, после чего добрались до птиц на резиновой лодке и освободили их из ледяного плена.
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Диана Аванесян