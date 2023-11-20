В Подмосковье зафиксирован прирост медицинских кадров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Ежегодно более 2000 тысяч медспециалистов ежегодно приходят работать в Подмосковье. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На сегодняшний день в Московской области значительно увеличилось количество терапевтов и фельдшеров скорой помощи.
Кроме этого,в рамках «Приведи Друга» в регионах начали работать более 200 специалистов. Это медсестры, тепаревты, фельдшера скорой помощи, а также анестезиологи.
Также в Подмосковье в 2023 была запущена программа «Медотряды», в рамках которой главврачи выезжают в другие регионы и приглашают студентов на летнюю практику. В настоящий момент 39 студентов планируют приехать работать в Подмосковье после окончания учебы в следующем году.
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«В 2022 году была запущена компенсация аренды жилья, которой сейчас пользуются более 10 тысяч человек. За 10 месяцев 1600 человек воспользовались данной мерой региональной поддержки с нуля. Основными категорииями врачей стали терапевты, педиатры, врачи-анестезиологи и фельдшеры», - отметила Светлана Стригункова.
Также в Подмосковье в 2023 была запущена программа «Медотряды», в рамках которой главврачи выезжают в другие регионы и приглашают студентов на летнюю практику. В настоящий момент 39 студентов планируют приехать работать в Подмосковье после окончания учебы в следующем году.
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Мира Полтева