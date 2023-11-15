В Подмосковье заинтересовались африканским опытом переработки отходов насекомыми

В Подмосковье могут начать перерабатывать отходы с помощью насекомых, сообщили в пресс-службе Министра экологии и природопользования региона. Глава министерств Тихон Фирсов встретился в Доме правительства Московской с представителями отходоперерабатывающей организации из Уганды.