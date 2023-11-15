В Подмосковье заинтересовались африканским опытом переработки отходов насекомыми

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье могут начать перерабатывать отходы с помощью насекомых, сообщили в пресс-службе Министра экологии и природопользования региона. Глава министерств Тихон Фирсов встретился в Доме правительства Московской с представителями отходоперерабатывающей организации из Уганды.
Сотрудники Nabugabo Updeal Joint Venture представили свой опыт переработки органических отходов с помощью мухи чёрная львинка. Личинки насекомого превращают пищевые отходы в полезное удобрение, которое может быть использовано садоводами, а самих личинок активно закупают фермеры и птицефабрики в качестве добавок или основного корма для животных.
Другие потребители – производители спортивного питания, так как личинки богаты белком. Жир, получаемый из личинок мухи, используется в косметологии, а из взрослых насекомых можно получать хитин – универсальный материал для пищевой и фармацевтической промышленности.
Менее месяца назад правительство России признало продукцию, произведённую из чёрной львинки, сельскохозяйственной. Таким образом, насекомое может послужить на благо сельского хозяйства и экологии.
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Другие потребители – производители спортивного питания, так как личинки богаты белком. Жир, получаемый из личинок мухи, используется в косметологии, а из взрослых насекомых можно получать хитин – универсальный материал для пищевой и фармацевтической промышленности.
«Чтобы технология африканских коллег получила признания в нашем регионе, необходимо её протестировать. Разведение в нашем климате теплолюбивых чёрных львинок потребует больших затрат электричества. Кроме того, любой технологии нужно пройти государственную экологическую экспертизу. Только после этого можно будет говорить о её применении», – заявил Фирсов.Чёрная львинка – тропическая муха, изначально обитавшая в джунглях Южной Америки, а в последствие заселившая другие тёплые и влажные регионы. Самые северные находки сделаны на юге Германии и Чехии. В России энтомологи фиксировали этих насекомых только в Краснодарском крае.
Менее месяца назад правительство России признало продукцию, произведённую из чёрной львинки, сельскохозяйственной. Таким образом, насекомое может послужить на благо сельского хозяйства и экологии.
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Лора Луганская