В Подмосковье заменили почти 90 тысяч гибких подводок

Фото: ГУСТ МО
Жилнадзор ГУСТ МО подвел итоги региональной акции газовой безопасности: Заменили почти 90 тыс. гибких подводок. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Своевременная замена гибкой подводки помогает предупредить утечки газа из-за неисправности детали и не допустить связанных с утечками происшествий
Стоит отметить, что более двух тысяч гибких подводок было смонтировано в городских округах Балашиха, Богородский, Щёлково, Долгопрудный, Наро-Фоминский, Лобня, Домодедово и Лосино-Петровский.
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«За время акции газовой безопасности «Гибкая подводка» жилищные инспекторы проконтролировали замену элементов газоснабжения приборов в 89,9 тыс. газифицированных квартир Подмосковья. Из них 4,8 тыс. новых деталей установили по адресам, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания, а более 85 тысяч — в квартирах из графика, текущего ТО ВКГО», — сообщила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева