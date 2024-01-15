В Подмосковье устранили около 140 навалов на контейнерных площадках

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 140 навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО ежедневно выполняют проверки по содержанию контейнерных площадок.
Кроме этого, сотрудники ГУСТ МО призывают водителям транспортных средств соблюдать правила парковки и не оставлять свои машины рядом с узкими проездами и контейнерными площадками.
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«Сегодня с начала дня специалисты коммунальных служб устранили 148 навалов в местах накопления отходов. Так, уборку провели на 19 объектах в Чехове, 15 локаций привели в порядок в Серпухове, 11 — в Раменском, 9 — в Егорьевске, 8 — в Воскресенске, однако закрытие замечаний еще продолжается. Дополнительно сотрудники территориальных отделов сегодня проверили 1 272 контейнерные площадки и передали все выявленные недочеты в работу», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева