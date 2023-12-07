В Подмосковье заменили порядка 50 км покрытия на 18 участках региональных дорог

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В Московской области заменили порядка 50 км покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы проводились дорожными службами в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
По итогам сезона дороги паркам с катками отремонтировали в Балашихе, Сергиевом Посаде, Красногорске, Люберцах и Долгопрудном.
Кроме этого, к местам проведения новогодних ёлок и крупных городских мероприятий ремонтные работы произвели в Раменском, Люберцах, Подольске, Озёрах, Истре, Жуковском, Егорьевске, Домодедовском округе, Дмитрове и Воскресенске.
Стоит отметить, что благодаря нацпроекту удобным проезд к самым популярным местам зимнего отдыха стал более комфортным для полумиллиона жителей и гостей Московской области.
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По итогам сезона дороги паркам с катками отремонтировали в Балашихе, Сергиевом Посаде, Красногорске, Люберцах и Долгопрудном.
Стоит отметить, что благодаря нацпроекту удобным проезд к самым популярным местам зимнего отдыха стал более комфортным для полумиллиона жителей и гостей Московской области.
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Мира Полтева