В Подмосковье зимой зальют более 180 открытых катков

Фото: Минблаго МО
В Московской области предстоящей зимой будет работать 181 открытый каток. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«Запланирован запуск 181 открытого катка, 30 из которых – с искусственным льдом. Планируем значительно расширить инфраструктуру для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых больших катков с искусственным льдом в разных городах Подмосковья», – рассказал Хайкин.По словам министра, катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, в городском парке Ивантеевки, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа.
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Лора Луганская