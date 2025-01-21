В подмосковных КПО нашли индийские вазы и чашу из Египта

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Индийский сервиз состоит из двух ваз и кувшина с крышкой. Надпись на предметах, сделанная на английском языке, гласит, что это ручная работ. На металлической чаше есть надпись Egypt. Скорее всего, чашу привезли из поездки в качестве сувенира», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Музей «Культурный слой», куда отправили находки, состоит из необычных предметов, обнаруженных в ходе сортировки мусора на КПО. У музея два отделения: одно находится в КПО «Восток» в Егорьевске, второе — в КПО «Нева» в Солнечногорске. В коллекции музея насчитывается несколько сотен экспонатов.
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