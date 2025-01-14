Объем стеклотары на подмосковных комплексах по переработке отходов увеличился в два раза

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В период с 1 по 8 января объём извлечённой стеклянной тары на территории Московской области вырос более чем в два раза. Наибольшее количество стекла жители выбросили в мусорные контейнеры 3 и 4 января, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Информация получена с сортировочных станций региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров, где все отходы проходят обработку на комплексах «Восток» и «Нева».
Отобранный материал будет использован для производства новой стеклянной тары, банок и строительных материалов.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что проблеме раздельного сбора отходов в регионе сейчас уделяется особое внимание. Использование вторсырья при производстве стеклянной тары позволяет значительно сократить потребление таких ресурсов, как кварцевый песок, сода, известняк, а также электроэнергии.
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В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что проблеме раздельного сбора отходов в регионе сейчас уделяется особое внимание. Использование вторсырья при производстве стеклянной тары позволяет значительно сократить потребление таких ресурсов, как кварцевый песок, сода, известняк, а также электроэнергии.
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Дайана Хусинова