В Подмосковье с начала января вывезли более миллиона кубометров отходов

Любители рыбалки не упустят возможность заняться этим увлечением даже зимой. Многие рыбаки предпочитают брать с собой своих четвероногих друзей, что позволяет совместить отдых на свежем воздухе с общением с питомцем. Однако владельцам собак следует быть особенно внимательными, если они собираются взять своего любимца на зимнюю рыбалку.