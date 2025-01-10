В Подмосковье с начала января вывезли более миллиона кубометров отходов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше одного миллиона кубометров отходов вывезли региональные операторы Московской области в период с 1 по 8 января, все праздничные дни бригады сотрудников и спецтехники работали в две смены, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего мусора в указанный период вывез региональный оператор Сергиево-Посадского кластера: 215, 5 тыс. кубометров. Второе место по этому показателю занял оператор Ногинского кластера (вывезено 213 тысяч кубометров мусора). А замыкает топ-3 оператор Рузского кластера с результатом в 195 тысяч кубометров мусора», — говорится в сообщении.Показатели по остальным кластерам за первые восемь дней января следующие: Каширский — вывезено 136 тысяч кубометров мусора, Воскресенский —133 тысячи кубометров, Чеховский — 103, 3 тыс. кубометров и Алексинский — 50 тысяч кубометров.
Отмечается, что с окончанием праздников вывоз мусора в Московской области вновь производится в штатном режиме.
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Лев Каштанов